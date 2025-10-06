Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el salario mínimo acumuló una caída del 32%, y en lo que va del año, el retroceso alcanza el 3,7%.

Nuevo ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil: Cuánto se cobrará en abril 2025

El empleo formal también cae

El informe también sostiene que en junio de 2025, último dato disponible, se perdieron 12.200 puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado, mientras que el sector público sumó 7.800 nuevos empleos.

Al considerar el conjunto del empleo formal —público, privado y de casas particulares—, la pérdida neta fue de 4.100 puestos en junio. En total, 10,111 millones de personas se encontraban registradas como asalariadas en la seguridad social, según los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El informe señala que, tras una caída continua entre septiembre de 2023 y julio de 2024, el empleo formal mostró cierta estabilidad hasta marzo de 2025, pero volvió a retroceder en los tres meses siguientes. En términos interanuales, junio de 2025 reflejó una pérdida de 18.000 empleos formales (-0,2%) frente a junio de 2024, y de casi 190.000 (-1,8%) en comparación con noviembre de 2023.

CTA y ATE paran y marchan contra los despidos (Foto: NA). En términos interanuales, junio de 2025 reflejó una pérdida de 18.000 empleos formales (-0,2%) frente a junio de 2024.

El estudio de la Facultad de Ciencias Económicas advierte que la combinación entre caída del salario real y destrucción de empleo formal profundiza la fragilidad del mercado laboral argentino.

La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, señalan los autores, refleja la ausencia de mecanismos de actualización que acompañen la inflación, mientras que la reducción del empleo formal privado restringe la capacidad de recuperación del consumo y la demanda interna.

