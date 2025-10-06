Más importaciones: Luz verde para 50.000 autos sin arancel

Más autos importados

A través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, las empresas con producción local y los importadores tendrán hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo que les permitirá importar sin arancel vehículos con un valor FOB de hasta USD 16 mil, señalaron desde la Secretaría de Industria y Comercio.

Este último requisito es central dentro del programa ya que evita que vehículos considerados “de lujo” puedan ingresar al país sin tributar el 35% correspondiente. De esa forma, toda la oferta ingresada compite en los segmentos más “bajos”, que de todas maneras ocupan un valor importante en dólares en relación a los precios globales.

En ese sentido, el programa de coches eléctricos o híbridos sin arancel generó un efecto de multiplicación de la oferta aunque con pocas bajas notables de precios. En la mayoría de los casos, los importadores escogieron modelos con un alto nivel de equipamiento para competir con productos de fabricación nacional en un mismo rango de precio, que muchas veces no baja de los 30.000 dólares.

La convocatoria incluye diferentes tipos de tecnologías de motorización, tales como vehículos completamente eléctricos (sólo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbridos mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbridos enchufables (motor a combustión y motor eléctrico enchufable), explicaron desde el Gobierno.

La intención oficial es extender el programa por unos cinco años. Si bien la medida fue bien tomada por los importadores, la demanda central del sector automotriz para una baja efectiva de los precios en dólares a nivel internacional es la de un menor nivel de presión impositiva, que actualmente supera el 50%.

Peugeot fábrica P.jpg Las fábricas nacionales tendrán mayor competencia.

Escena local complicada

Mientras tanto, la proliferación de oferta importada empujó un importante cambio en la tendencia de consumo. Con un giro de 180 grados, el mercado se volcó por autos más actualizados provenientes del exterior y abandonó parcialmente el segmento nacional, que se había llevado casi todas las ventas en los años previos donde regía una fuerte restricción para los coches importados.

Ese cambio de escena provocó que muchos fabricantes locales dieran de baja proyectos o redujeran expectativas de producción, lo que empujó a un enfriamiento de la cadena y un consecuente corte de gastos que ya se tradujo en suspensiones y despidos, en especial dentro de las autopartistas y pymes que forman parte del sistema local.

