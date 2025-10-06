Más importaciones: Luz verde para 50.000 autos sin arancel

Finalmente, el Gobierno nacional lanzó la segunda etapa del plan de importaciones de autos sin arancel extrazona para motorizaciones híbridas o eléctricas. Se trata de una segunda tanda de coches que llegarán al país sin tributar por su origen en un cupo establecido en 50.000 unidades de cara al 2026.
El Gobierno nacional habilitó más importaciones de autos eléctricos o híbridos sin arancel. Buscan descompresión de precios en el mercado local.
La convocatoria oficial está dirigida tanto a empresas importadoras como a terminales locales que deseen ampliar su oferta de vehículos electrificados en el país. En esta ocasión, la apertura de la licitación se realizó con mayor anticipación, por lo que se espera que la demanda se complete con mayor velocidad que durante la primera parte del programa.
Según el Gobierno nacional, el objetivo central de esta política sería una inyección de oferta en el mercado local que empuje los precios de los vehículos hacia abajo. Se trata de un efecto que se logró parcialmente durante la primera etapa, donde predominó el ingreso de vehículos provenientes de Asia.
La exención impositiva se aplica sobre el arancel extrazona que pesan sobre los vehículos que se fabrican fuera del Mercosur o México. Se trata de un 35% del valor de puerto o FOB, porcentaje que se suma a otras imposiciones fiscales que se mantienen vigentes.
Más autos importados
Este último requisito es central dentro del programa ya que evita que vehículos considerados “de lujo” puedan ingresar al país sin tributar el 35% correspondiente. De esa forma, toda la oferta ingresada compite en los segmentos más “bajos”, que de todas maneras ocupan un valor importante en dólares en relación a los precios globales.
En ese sentido, el programa de coches eléctricos o híbridos sin arancel generó un efecto de multiplicación de la oferta aunque con pocas bajas notables de precios. En la mayoría de los casos, los importadores escogieron modelos con un alto nivel de equipamiento para competir con productos de fabricación nacional en un mismo rango de precio, que muchas veces no baja de los 30.000 dólares.
La intención oficial es extender el programa por unos cinco años. Si bien la medida fue bien tomada por los importadores, la demanda central del sector automotriz para una baja efectiva de los precios en dólares a nivel internacional es la de un menor nivel de presión impositiva, que actualmente supera el 50%.
Escena local complicada
Mientras tanto, la proliferación de oferta importada empujó un importante cambio en la tendencia de consumo. Con un giro de 180 grados, el mercado se volcó por autos más actualizados provenientes del exterior y abandonó parcialmente el segmento nacional, que se había llevado casi todas las ventas en los años previos donde regía una fuerte restricción para los coches importados.
Ese cambio de escena provocó que muchos fabricantes locales dieran de baja proyectos o redujeran expectativas de producción, lo que empujó a un enfriamiento de la cadena y un consecuente corte de gastos que ya se tradujo en suspensiones y despidos, en especial dentro de las autopartistas y pymes que forman parte del sistema local.
