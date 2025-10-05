En apenas una semana, una serie de videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación dejó a José Luis Espert sin posibilidad de ser reelecto como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana
Desde la antológica nota con Pablo Rossi en A24 hasta el llanto con Gabriel Anello en Mitre. Una serie de apariciones desafortunadas de Espert jamás vista.
05 de octubre de 2025 - 19:57