Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana

Desde la antológica nota con Pablo Rossi en A24 hasta el llanto con Gabriel Anello en Mitre. Una serie de apariciones desafortunadas de Espert jamás vista.

05 de octubre de 2025 - 19:57
José Luis Espert

En apenas una semana, una serie de videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación dejó a José Luis Espert sin posibilidad de ser reelecto como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

1-Espert en A24 y sin respuesta a la repetición 8 veces de la misma pregunta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973580204015591666&partner=&hide_thread=false

2-La confirmación de que cobró un "adelanto" de un narco por US$ 200.000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1974117800265593177&partner=&hide_thread=false

3-El llanto en Radio Mitre y los insultos contra Juan Grabois

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1974580522799243696&partner=&hide_thread=false

4-La confirmación de decenas de vuelos en avión narco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1974565313673928812&partner=&hide_thread=false

5-El video que confirma que estuvo en la quinta de Fred Machado en Viedma

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1974236354583126423&partner=&hide_thread=false

