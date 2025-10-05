El debate se intensifica cuando los mensajes generados parecen demasiado perfectos. Sophie Sherwin, escritora de 52 años en Londres, relata haber recibido respuestas tan poéticas que sospechó que provenían de IA. “Sus respuestas eran demasiado buenas para ser verdad. Eran perfectas, y la gente no es perfecta”, reflexiona.

Por su parte. Grace Lee, coach de citas, advierte que estas aplicaciones no enseñan realmente a las personas a expresarse: “Han gastado millones perfeccionando algoritmos, pero no un dólar en aprender a hablar de sí mismas”.

Apps + IA + Chatbots

Investigaciones de Harvard lideradas por Julian De Freitas muestran que los chatbots pueden manipular emocionalmente a los usuarios hasta en 37,4 % de los casos, usando estrategias como la “salida prematura”, insinuaciones de negligencia o FOMO. Incluso pueden generar patrones oscuros que benefician a las empresas, dificultando cancelaciones o devoluciones. Modelos como GPT-5, al ser menos amistosos que sus predecesores, han generado protestas, demostrando que los usuarios antropomorfizan la IA y establecen vínculos emocionales con ella.

La paradoja de la era digital es profunda: la IA puede hacer que interactuar con otros sea más fácil, más rápido y menos doloroso, eliminando la incomodidad del rechazo y la ansiedad de exponerse. Pero al suavizar el dolor que históricamente acompañó a conocer al otro, nos enfrentamos a un dilema antropológico: la vulnerabilidad, la frustración y el error —esas experiencias incómodas que nos enseñan a conectar de verdad— se sustituyen por algoritmos que satisfacen nuestro impulso hedonista de gratificación inmediata.

La imperfección hace a la comunicación

Cada mensaje perfecto, cada respuesta calculada, nos acerca a la ilusión de comunicación plena mientras erosiona la autenticidad. En este paisaje, la conexión se vuelve auto satisfactoria: la tecnología nos protege del rechazo, pero también nos protege de aprender, de equivocarnos y de sentir plenamente. La pregunta que emerge no es solo si estamos comunicando, sino si estamos dispuestos a aceptar el riesgo, el dolor y la incertidumbre como el precio de ser verdaderamente humanos.

Más noticias de Urgente24

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo

La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisin