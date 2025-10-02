urgente24
Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo

milei caputo mendigos
FOTO: xAI / Grok.
milei caputo mendigos
FOTO: xAI / Grok.

Scott Bessent reiteró en X su apoyo al gobierno de Javier Milei, y que está preparado “para hacer lo necesario”. ¿Enviará dinero a Luis Caputo o es blablablá?

2 de octubre de 2025 - 08:50

Otra vez el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, apoyando desde X al gobierno de Javier Milei: “El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent.

Luego agregó: “Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Luis Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

Añadió que “durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Finalmente volvió a señalar que “el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Las 4 preguntas que todos hacen son:

  1. ¿Hay dinero o no hay dinero?
  2. ¿Cuándo llegaría el dinero?
  3. ¿De qué monto estamos hablando?
  4. ¿Qué condicionalidades tendrá ese dinero?

De lo contrario es otro blablablá.

Y regresemos a José Luis Espert...

Martín Soler en LetraP:

"(...) Las acusaciones contra Federico Andrés Machado se sostienen en el Fifth Superseding Indictment de mayo de 2021, que lo imputa por conspiración para traficar más de 5 toneladas de cocaína, conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.

El expediente reconstruye cómo a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing (PAF), ambas con sede en Florida, y con vínculos estrechos con Aircraft Guaranty Corporation (AGC) y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), Machado desplegaba un sistema que permitía a extranjeros acceder a matrículas norteamericanas (“N numbers”) y simular operaciones de compra-venta de aeronaves.

Ese mecanismo, en apariencia legal, se convirtió en una maquinaria ilícita: aviones utilizados para transportar droga desde Sudamérica a Europa y depósitos millonarios en cuentas fiduciarias que nunca se traducían en la entrega real de aeronaves. (…)

Según el expediente, AGC registró miles de aeronaves en Onalaska, Texas, un pequeño pueblo sin aeropuerto. Allí, la empresa colocaba como titulares a ciudadanos estadounidenses, lo que habilitaba a los verdaderos dueños —extranjeros en muchos casos vinculados al narcotráfico— a operar aeronaves con matrícula norteamericana.

El documento judicial advierte: “Los acusados colocaban los ‘N numbers’ en manos de narcotraficantes y ciudadanos extranjeros prohibidos.

El esquema tenía 3 etapas:

  • registrar fraudulentamente las aeronaves,
  • transferirlas o darlas de baja tras cada incautación, y
  • montar ventas ficticias para ocultar el movimiento de fondos ilegales”.

Con este mecanismo, Machado y sus socios evitaban inspecciones aduaneras, reducían impuestos de importación y, sobre todo, dotaban a los aviones de una apariencia legal que los volvía menos sospechosos en vuelos internacionales.

El pedido de extradición revela cifras que dimensionan la magnitud del fraude. Entre 2016 y 2020, inversionistas de distintos países depositaron unos US$770 millones en cuentas de custodia de WBAT, bajo la promesa de adquirir aeronaves a través de South Aviation y Pampa Aircraft Financing.

Sin embargo, gran parte de esas operaciones eran ficticias: los aviones no existían o no estaban en condiciones de volar.

Un caso paradigmático se dio en 2019, cuando SAI presentó ante un cliente la posibilidad de adquirir un avión de All Nippon Airways. El inversor transfirió tres millones de dólares, pero el avión jamás estuvo en venta. Ese mismo año, otro grupo de inversores desembolsó más de 27 millones en una operación con una supuesta aeronave en China, que resultó inexistente.

La mecánica se repetía: una parte del dinero se desviaba a cuentas de Machado y sus socios; otra se destinaba a devolver montos parciales a víctimas previas, en un esquema piramidal tipo Ponzi; y otra se usaba para mantener el flujo de nuevos inversores. (…)".

machado2
Bonos argentinos: Evaluación dispar de la nueva promesa de Bessent

@AlexanderThirty: Scott Bessent posteó hace unos días para que el mercado crea que EEUU va a ayudar a Argentina. Los bonos soberanos subieron y a los dos días ya estaban de vuelta planchados. Esta semana Scott Bessent vuelve a postear para que los bonos soberanos suban y todos sus amigos vendan.

@GabCaamano: Hay que hacerle una iglesia a Bessent. Mínimo, la fuerza que le está metiendo. Y eso que lo putean allá, no es gratis.

@arauca_bit: Hermoso todo esto. Argentina es para abajo, el bear market sigue intacto.

El Gran Riesgo que corre Scott Bessent

El secretario del Tesoro estadounidense vuelve a intervenir en respaldo de Javier Milei y Luis Caputo. Otra vez un posteo en X, tal como ya habían hecho él y también Donald Trump.

Hay riesgos importantes para Bessent. Por un lado, un nuevo fracaso en la economía y finanzas de Milei / Caputo será también, en parte, un revés de Bessent.

Luego, el reclamo del mercado es dinero, no posteos en redes sociales. Si Bessent enviará dólares, cuántos / cuándo / qué condiciones.

En particular ¿Se encuentra Javier Milei con el potencial político suficiente para satisfacer las condicionalidades que impondría USA?

Hasta ahora, Bessent consideró que las negociaciones concretas serán poselectorales, y Trump invitó a votar por Milei.

A causa del escaso tiempo que faltan para las elecciones del 26/10, es evidente que todo será poselectoral pero resulta que Milei tiene urgencias preelectorales, muy intensas.

Luego, la otra cuestión, más allá de la buena voluntad de Bessent: la política económica de Milei / Caputo está agotada. No tiene respuestas para la microeconomía.

La recesión es el gran problema en la baja de popularidad del Gobierno, más allá de la sucesión de casos de sospechas de corrupción.

Y la paridad cambiaria es un tema imposible de soslayar: ¿Bessent apoyaría 'quemar' dólares en la defensa de un tipo de cambio indefendible o la exigencia es libertar la paridad? En este caso hay que descontar una modificación de la política cambiaria y sus consecuencias.

Por lo tanto, no se trata solamente de respaldar a Milei y Caputo con buenos deseos.

Hoy día la credibilidad se encuentra tan deteriorada que exige definiciones más concretas.

bessent dolares
Scott Bessent dice que tiene d&oacute;lares para la Argentina.

Scott Bessent dice que tiene dólares para la Argentina.

El Pentágono dará a Ucrania data para ataques con misiles en el interior de Rusia

The Wall Street Journal: "Estados Unidos proporcionará a Ucrania inteligencia para ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética de Rusia, dijeron funcionarios estadounidenses, mientras la administración Trump considera enviar a Kiev armas poderosas que podrían poner dentro del alcance más objetivos dentro de Rusia.

El presidente Trump autorizó recientemente que las agencias de inteligencia y el Pentágono asistan a Kiev en los ataques. Funcionarios estadounidenses están solicitando a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) un apoyo similar, según estas fuentes. La ampliación del intercambio de inteligencia con Kiev es la última señal de que Trump está profundizando su apoyo a Ucrania, mientras sus esfuerzos por avanzar en las conversaciones de paz se han estancado.

Es la primera vez, dicen los funcionarios, que la Administración Trump ayudará a Ucrania en sus ataques con misiles de largo alcance contra objetivos energéticos ubicados en lo profundo del territorio ruso.

Si bien Estados Unidos ha ayudado durante mucho tiempo a Kiev a realizar ataques con aviones no tripulados y misiles, el intercambio de inteligencia significa que Ucrania estará mejor preparada para atacar refinerías, oleoductos, centrales eléctricas y otras infraestructuras lejos de sus fronteras, con el objetivo de privar al Kremlin de ingresos y petróleo para sostener su invasión.

Estados Unidos también está considerando el envío de Tomahawks y Barracudas, así como otros misiles de fabricación estadounidense, lanzados desde tierra y aire, con un alcance de aproximadamente 800 kilómetros, según informaron otros funcionarios de la administración. No se ha tomado ninguna decisión sobre qué enviar, si es que se envía algo, indicaron los funcionarios."

Trump ofrece a las universidades un 'Pacto' para recibir aportes financieros del Estado

The Wall Street Journal: "La Administración Trump está estableciendo un conjunto de principios operativos que quiere que las universidades acepten a cambio de acceso preferencial a fondos federales .

El extenso memorando de 10 puntos, denominado "Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior", establece un amplio conjunto de términos que, según la administración, buscan elevar los estándares y el rendimiento universitarios. Las universidades que se adhieran obtendrán "múltiples beneficios positivos", incluyendo "subvenciones federales sustanciales y significativas", según una carta dirigida a los líderes universitarios.

"Nuestra esperanza es que muchas escuelas vean que esto es muy razonable", dijo May Mailman , asesora principal de proyectos especiales de la Casa Blanca.

El memorando exige que las escuelas prohíban el uso de la raza o el sexo en las contrataciones y admisiones; congelen la matrícula durante cinco años; limiten la inscripción de estudiantes internacionales de pregrado al 15%; requieran que los solicitantes tomen el examen SAT o un examen similar; y repriman la inflación de las calificaciones.

Gran parte del documento se centra en el clima político del campus.

El pacto exige a las universidades que garanticen un "mercado dinámico de ideas en el campus" y que prohíban a los empleados expresar opiniones políticas en nombre de su empleador, a menos que el asunto afecte a la institución. Busca crear un entorno más acogedor para los conservadores, solicitando a las universidades que implementen cambios en la gobernanza y eliminen los departamentos que "castiguen, menosprecien e incluso inciten a la violencia deliberadamente contra las ideas conservadoras".

“Las instituciones de educación superior tienen la libertad de desarrollar modelos y valores distintos a los mencionados” en el memorando, si la institución decide renunciar a los beneficios federales, señala el documento. (...)".

Yom Kipur sin paz: Judíos atacados por la maldad de Israel

Israel no es el judaísmo. En teoría Israel es un Estado laico, con una mayoría de creyentes judíos. Para muchos no israelíes, el concepto es relativo y basta con preguntarse cuántos no judíos hay en el parlamento Knesset. Y para los adversarios de Israel, es mentira, y atacan (injustamente) a los judíos, que también tienen sus diferencias entre ellos, tal como los islámicos o los cristianos. Por supuesto que hay judíos supremacistas pero también hay quienes no lo son.

Esto es importante recordarlo al abordar lo que ha sucedido en Manchester (Reino Unido).

Una persona murió y tres resultaron heridas en un incidente en un automóvil y en un apuñalamiento en una sinagoga de Manchester, Reino Unido, el jueves, informaron medios británicos, mientras los judíos de todo el mundo se reunían para conmemorar Yom Kippur.

Un testigo declaró a la BBC que vio a un hombre apuñalando a personas con un cuchillo a través de una ventana de la sinagoga de Heaton Park, en Crumpsall, un suburbio de la ciudad. El incidente se está tratando como un ataque terrorista, según informó la policía a The Telegraph .

El sospechoso no entró al edificio, y los informes locales indican que una de las víctimas es guardia de seguridad. La policía también indicó que se vio un coche dirigiéndose hacia el público, y que un hombre había sido apuñalado.

El Manchester Evening News informó que un hombre y el sospechoso habían muerto. Imágenes en línea muestran a la policía disparándole.

¿Qué es el Yom Kipur para Israel? (2) Excavadoras en Cisjordania destruyen esperanzas de Estado palestino

Reuters: "Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaba esta semana un plan para poner fin a la guerra de Gaza y sugería un posible camino hacia un Estado palestino, Ashraf Samara, en Cisjordania ocupada por Israel, veía cómo las excavadoras alrededor de su aldea ayudaban a enterrar sus esperanzas de un Estado. Rodeada de guardias de seguridad armados, la maquinaria israelí removió tierra para crear nuevas rutas para asentamientos judíos, dividiendo la tierra alrededor de la aldea de Beit Ur al-Fauqa en Samara y creando nuevas barreras al movimiento de los palestinos.

"Esto es para evitar que los residentes lleguen a estas tierras y las utilicen", dijo Samara, miembro del consejo de su aldea.Dijo a Reuters que la medida "atraparía a las aldeas y a las comunidades residenciales" confinándolas exclusivamente a las áreas en las que viven.Con cada nueva carretera que facilita el movimiento de los colonos judíos, los palestinos de Cisjordania, a quienes habitualmente se les impide utilizar esas rutas, se enfrentan a nuevos obstáculos para llegar a las ciudades, lugares de trabajo o tierras agrícolas cercanas.

Mientras que varios países europeos importantes, entre ellos Gran Bretaña y Francia, se sumaron en septiembre a una lista cada vez más amplia de naciones que reconocen un Estado palestino, los asentamientos israelíes en Cisjordania se han expandido a un ritmo cada vez más rápido bajo el gobierno del Primer Ministro Netanyahu, a medida que la guerra en Gaza se ha intensificado."

Embed

¿Qué es el Yom Kipur para Israel? (1) Interceptan 39 buques de ayuda a refugiados

Reuters: "Las fuerzas israelíes interceptaron 39 barcos que transportaban ayuda y activistas extranjeros, incluida la activista sueca Greta Thunberg, a Gaza, dejando solo un barco aún navegando hacia el enclave palestino, dijeron el jueves los organizadores de la flotilla.

Las cámaras que transmiten imágenes en vivo desde los barcos, verificadas por Reuters, mostraron a soldados israelíes con cascos y gafas de visión nocturna subiendo a los barcos, mientras los pasajeros se apiñaban unos con otros con chalecos salvavidas y con las manos en alto.

Un video del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel mostró a Thunberg, la más destacada de los pasajeros de la flotilla, sentada en una cubierta rodeada de soldados.

Según un rastreador en el sitio web del organizador, Global Sumud Flotilla, un barco todavía estaba navegando."Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos sin problemas y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X. "Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos".

La flotilla, que zarpó a finales de agosto, transporta medicamentos y alimentos a Gaza y está compuesta por más de 40 embarcaciones civiles con unos 500 parlamentarios, abogados y activistas. Es el símbolo más visible de la oposición al bloqueo israelí de Gaza.

(...) Se espera que los activistas sean transferidos a las autoridades de inmigración una vez que lleguen al puerto israelí de Ashdod, dijo Suhad Bishara, director del grupo de derechos humanos y centro legal Adalah.

Desde allí serán trasladados a la prisión de Ketziot antes de ser deportados, añadió Bishara, cuyo grupo con sede en Israel brindará asesoramiento legal a los activistas detenidos. (...)".

"

Embed

Traducción: La tripulación del barco Alma de la Flotilla Global Sumud, incluidos Greta Thunberg y el líder de Sumud Thiago Ávila, ha sido detenida ilegalmente por Israel tras ser arrestados en aguas internacionales anoche. ALZA LA VOZ. PRESIONE A SU GOBIERNO AHORA.

------------------------

