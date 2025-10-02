2 de octubre: Día del escribano, efemérides y nacimientos de leyendas

Marx inició su carrera en el vodevil y Broadway, junto a sus hermanos Chico, Harpo y Zeppo. Se destacó por sus frases humorísticas en películas como Sopa de ganso y Una noche en la ópera. Su lengua afilada, su humor mordaz y frases ingeniosas le valieron un Oscar, en 1975, galardón en nombre de los hermanos Marx. Dos años después moriría.

Primer gol olímpico

El 2 de octubre de 1924, la Selección argentina de fútbol recibió a su par uruguaya, la otra albiceleste, en un partido amistoso que se jugó en cancha de Sportivo Barracas. En el desarrollo del juego, Cesáreo Onzari, jugador de Huracán, pateó un córner y la pelota ingresó al arco uruguayo sin que ningún otro jugador la toque.

Ese gol especial de Onzari —es decir, un córner sin ninguna intervención que quien lo patea, a la Selección uruguaya que era la flamante campeona olímpica y el primero trasmitido por radio—, fue bautizado como el “gol olímpico”.

Efemérides del 2 de octubre

1452 – Nace Ricardo III, rey de Inglaterra que usurpó el trono a su sobrino Eduardo V.

1826 – La provincia de Córdoba sanciona una ley que la separaba de las demás provincias argentinas, constituyéndose en estado independiente.

1836 – Tras cinco años navegando, Darwin vuelve a Inglaterra a bordo del HMS Beagle

vuelve a Inglaterra a bordo del HMS Beagle 1842 – Nace José C. Paz, político, militar y diplomático, fundador del diarioLa Prensa

político, militar y diplomático, fundador del diarioLa Prensa 1869 – Nace Mohandas K . Gandhi , el Mahatma (Alma grande)

. , el Mahatma (Alma grande) 1808 – Nace Marcos Sastre , escritor, investigador y educador uruguayo

, escritor, investigador y educador uruguayo 1890 – Nace Groucho Marx, actor y cómico judío-estadounidense

1904 – Nace Graham Greene, escritor, guionista y crítico británico

escritor, guionista y crítico británico 1919 – Muere Victorino de la Plaza, presidente argentino, colaboró con Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil

presidente argentino, colaboró con Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil 1924 – Cesáreo Onzari marca en la cancha de Sportivo Barracas el primer gol olímpico.

1951 – Nace Gordon Matthew Sumner “ Sting ”, bajista de The Police

”, bajista de 1958 – Guinea logra su independencia

1971 – Muere Bola de Nieve (Ignacio Villa) , cantante, pianista y compositor afrocubano

, cantante, pianista y compositor afrocubano 1985 – Muere Rock Hudson, actor estadounidense

actor estadounidense 2016 – Colombia vota en contra de un acuerdo de paz con el grupo rebelde FARC, en un referéndum nacional

Día Internacional de la No Violencia

Día del Escribano en la Argentina

Día del Encargado de Edificios en la Argentina

