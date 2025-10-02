Diego Capusotto opinó sobre Javier Milei: "Sería mejor personaje que presidente"

"El humor permite eso. Transgredir las formas. Lo que hace es suavizar eso de alguna manera, lo coloca en un ámbito en el que eso que ese personaje hace no duele tanto", agregó Capusotto, mostrando cómo la risa puede ser crítica y alivio al mismo tiempo.

Además, habló sobre cómo Micky Vainilla, su emblemático personaje, podría relacionarse con algunas figuras actuales, incluido el propio Milei: "Habría que ver si Micky Vainilla lo nombraría, porque en general no nombraba a nadie… Sí podría hacer alguna referencia que resuena a Milei, pero no creo que a Micky Vainilla le gustaría hablar de Milei".

Reír para sobrevivir: el humor en la era de la posverdad

La charla también tocó la posverdad y la influencia de las redes en la percepción pública, en un momento donde el humor se vuelve un refugio para pensar y sentir sin resignarse a la solemnidad de la política. "El humor atraviesa la posverdad. En el humor nunca nada es verdad. Todo lo que sucede está alterado. Lo político está nombrado, pero también lo humano: amor, muerte, voluntad", sostuvo Capusotto de manera categórica.

image El humor atraviesa la posverdad y ayuda a procesar la realidad sin solemnidad. Capusotto sostuvo que reír transforma la vida, baja la angustia y permite pensar con libertad.

Sobre los jóvenes y la reacción ante sus programas, el actor fue igual de firme: "No podés estar pensando en no hacer algo porque alguien se va a ofender. Eso es una derrota". Y cerró con una reflexión sobre el valor del humor en la vida cotidiana: "El humor te permite transformar la realidad en algo mucho más ameno, con más locura, con más vida… Necesitamos ese lenguaje para bajar el nivel de angustia y colocarnos fuertes en la vida".

Así, en su análisis, Capusotto dejó claro que el humor es una herramienta de supervivencia, crítica y reflexión, especialmente en un país donde la política muchas veces parece un circo y la verdad se discute en las redes.

