El actor cómico Diego Capusotto volvió a poner el humor en el centro de la conversación, esta vez reflexionando sobre cómo ciertos políticos podrían funcionar mejor como personajes de ficción que en la realidad. Entre ellos, apareció Javier Milei como ejemplo de alguien que, según Capusotto, podría haber sido sorprendentemente gracioso en un programa, lejos de la política real.
"MICKY VAINILLA NO LO NOMBRARÍA"
Diego Capusotto opinó sobre Javier Milei: "Sería mejor personaje que presidente"
Diego Capusotto reflexionó sobre cómo el humor desafía la política y la realidad, y aseguró que Javier Milei podría haber sido un personaje de su programa.
Cuando Javier Milei podría haber sido solo un personaje
Peter Capusotto participó del Ciclo de Entrevistas organizado por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), donde habló largo y tendido sobre cómo construye sus personajes y el límite entre imitación y parodia.
Cuando le preguntaron si el presidente Javier Milei podría haber sido un personaje de su programa, no dudó: "Es factible. Todos los personajes que hacemos son inventos ficcionales, algunos basados en gente que conocemos. Podríamos parodiar cualquier cosa y alguien desaforado también se puede convertir en algo inesperado para generar gracia".
El actor explicó que el humor tiene un terreno de libertad que la política real jamás permitiría: "Si se hubiese quedado ahí en la parodia de un personaje… hubiese sido mejor que lo que es, que no es presidente, y es un personaje de ficción". Esta distinción no es menor dado que, mientras un político real tiene consecuencias directas en la sociedad, un personaje puede deformarse, exagerarse y sorprender al público sin riesgos.
"El humor permite eso. Transgredir las formas. Lo que hace es suavizar eso de alguna manera, lo coloca en un ámbito en el que eso que ese personaje hace no duele tanto", agregó Capusotto, mostrando cómo la risa puede ser crítica y alivio al mismo tiempo.
Además, habló sobre cómo Micky Vainilla, su emblemático personaje, podría relacionarse con algunas figuras actuales, incluido el propio Milei: "Habría que ver si Micky Vainilla lo nombraría, porque en general no nombraba a nadie… Sí podría hacer alguna referencia que resuena a Milei, pero no creo que a Micky Vainilla le gustaría hablar de Milei".
Reír para sobrevivir: el humor en la era de la posverdad
La charla también tocó la posverdad y la influencia de las redes en la percepción pública, en un momento donde el humor se vuelve un refugio para pensar y sentir sin resignarse a la solemnidad de la política. "El humor atraviesa la posverdad. En el humor nunca nada es verdad. Todo lo que sucede está alterado. Lo político está nombrado, pero también lo humano: amor, muerte, voluntad", sostuvo Capusotto de manera categórica.
Sobre los jóvenes y la reacción ante sus programas, el actor fue igual de firme: "No podés estar pensando en no hacer algo porque alguien se va a ofender. Eso es una derrota". Y cerró con una reflexión sobre el valor del humor en la vida cotidiana: "El humor te permite transformar la realidad en algo mucho más ameno, con más locura, con más vida… Necesitamos ese lenguaje para bajar el nivel de angustia y colocarnos fuertes en la vida".
Así, en su análisis, Capusotto dejó claro que el humor es una herramienta de supervivencia, crítica y reflexión, especialmente en un país donde la política muchas veces parece un circo y la verdad se discute en las redes.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
'Shutdown' (no hay dinero): La cruda verdad devaluó la visita de Javier Milei a Donald Trump
La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)
Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas