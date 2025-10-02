SANTA FE. Finalmente, Javier Milei no viajará a Rosario para hacer campaña de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, sí estará en la ciudad el próximo sábado 3 de octubre para encabezar breve actividad proselitista en la peatonal San Martín. Luego, irá a Paraná, con mismo objetivo.
CAMPAÑA
Rosario no, Santa Fe Sí: Javier Milei tendrá una parada clave
Pese al escenario crítico, Javier Milei estará en Santa Fe para dar un mensaje de cara a las elecciones. Luego, viajará a Entre Ríos.
La actividad se produce en un momento delicado para el oficialismo, que intenta reposicionarse tras varias semanas de turbulencias económicas, conflictos legislativos y crecientes reclamos sociales.
Pese al escenario adverso, los libertarios apuestan a recomponer fuerza con el respaldo externo y una estrategia territorial intensiva.
Campaña en Santa Fe, un territorio clave
Según confirmaron fuentes libertarias al medio rosarino, La Capital, el mandatario tiene previsto protagonizar una actividad de campaña fugaz en la capital santafesina que sería una caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes y candidatos a diputados nacional de La Libertad Avanza (LLA).
En Santa Fe la situación es distinta para el espacio libertario. No hubo acuerdo entre Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro. Si bien en sus primeros meses de gestión el mandatario provincial acompañó varias políticas del Gobierno, finalmente decidió alinearse con Provincias Unidas. De esta manera, LLA competirá con lista propia y sin alianzas en un distrito con un padrón de 2.815.453 personas habilitadas para sufragar.
En tanto, el oficialismo santafesino apostará fuerte con la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezando la boleta de Diputados. Por su parte, LLA llevará como primer candidato a Agustín Pellegrini, mientras que el peronismo buscará retener presencia con Caren Tepp. La disputa promete ser intensa en un territorio considerado clave para la política nacional.
Javier Milei también estará en Entre Ríos
De Santa Fe partirá rumbo a Entre Ríos, Paraná. La noticia fue comunicada por la agrupación política del Presidente.
Vale recordar que la última vez que el jefe de Estado pisó ese territorio fue en la previa a las primarias de 2023, cuando su presencia desató un caos en la peatonal céntrica.
El recorrido de la comitiva se realizará en el Parque Urquiza, a partir de las 19. El viaje de Milei estaba previsto para este viernes, pero en las últimas horas se reprogramó su llegada para el día siguiente.
Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, segundo y tercer lugar en la lista de diputados. Estos últimos se integraron a la boleta a través de la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR al armado libertario.
