Rosario no, Santa Fe Sí: Javier Milei tendrá una parada clave

En tanto, el oficialismo santafesino apostará fuerte con la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezando la boleta de Diputados. Por su parte, LLA llevará como primer candidato a Agustín Pellegrini, mientras que el peronismo buscará retener presencia con Caren Tepp. La disputa promete ser intensa en un territorio considerado clave para la política nacional.

image Agustín Pellegrini junto a Karina Milei y Romina Diez.

Javier Milei también estará en Entre Ríos

De Santa Fe partirá rumbo a Entre Ríos, Paraná. La noticia fue comunicada por la agrupación política del Presidente.

Vale recordar que la última vez que el jefe de Estado pisó ese territorio fue en la previa a las primarias de 2023, cuando su presencia desató un caos en la peatonal céntrica.

El recorrido de la comitiva se realizará en el Parque Urquiza, a partir de las 19. El viaje de Milei estaba previsto para este viernes, pero en las últimas horas se reprogramó su llegada para el día siguiente.

Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, segundo y tercer lugar en la lista de diputados. Estos últimos se integraron a la boleta a través de la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR al armado libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/1968030567234240987?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1968030567234240987%7Ctwgr%5Eb0bba764c1c88c0903503034001e4ce29b6a063e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felintransigente.com%2F2025%2F10%2Fjavier-milei-desembarca-en-entre-rios-y-santa-fe-en-plena-campana-rumbo-a-octubre%2F&partner=&hide_thread=false Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, fundida, sin obra pública, con rutas destruidas y un Estado ineficiente que para algunos era una guarida donde se podía acomodar familiares y amigos del poder.



En apenas 20 meses, empezamos a dar vuelta esa… pic.twitter.com/KK2gnqQovW — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 16, 2025

