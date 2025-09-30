Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros

Ahora bien, las ferias y mercados bonaerenses se llevan uno de los porcentajes más jugosos: 40% de descuento todos los días de la semana, con un límite semanal de $6.000 por persona, que se completa con un ticket de $15.000. Exactamente el mismo beneficio y las mismas condiciones aplican para comercios adheridos dentro de las universidades de la provincia, una movida que claramente apunta a captar al público joven y estudiante.

Para quienes necesiten reponer útiles escolares o materiales de estudio, los lunes y martes habrá un 10% de descuento en las librerías adheridas, sin tope de reintegro. Mientras tanto, los miércoles y jueves serán los días elegidos para farmacias y perfumerías, también con un 10% de descuento y sin tope. Por último, quienes prefieran financiación encontrarán la opción de tres cuotas sin interés todos los días en comercios de cercanía no alimenticios, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.

image Cuenta DNI.

De igual modo, para acceder a toda la información detallada y conocer el listado completo de comercios adheridos, desde Cuenta DNI sugieren ingresar directamente a la página web oficial de la institución financiera.



