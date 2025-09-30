Octubre toca la puerta y con él llega una de las fechas más esperadas del calendario comercial argentino: el Día de la Madre. Como cada año, este acontecimiento desata una verdadera guerra campal entre bancos y billeteras virtuales, cada uno buscando conquistar la preferencia de los usuarios con ofertas cada vez más llamativas. En esta ocasión, Cuenta DNI decidió no quedarse atrás y salió a la cancha con todo, lanzando un arsenal de promociones que prometen hacerle la vida más fácil al bolsillo bonaerense.
¡BENEFICIOS DE OCTUBRE!
Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros
Este octubre, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, sorprende con descuentos y reintegros que amplían sus promociones habituales.
Esta vez, la billetera virtual del Banco Provincia, que ya tiene ganado un lugar importante entre los usuarios gracias a sus beneficios constantes, decidió subir la apuesta. No se conformó con mantener las promociones habituales que acompañan el día a día de miles de familias, sino que armó un paquete especial pensado específicamente para el mes de octubre.
El plato fuerte de esta estrategia apunta directo al corazón del festejo: un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Traducido a números concretos, esto significa un reintegro de hasta $8.000 por persona, lo que equivale a poder gastar $26.700 y recuperar una parte significativa.
No obstante, la movida de Cuenta DNI no se queda en ese fin de semana. El sábado 11 de octubre será el turno de las carnicerías, granjas y pescaderías, que tendrán un descuento del 35% con un tope de reintegro de $6.000 por persona. Para alcanzar ese máximo, habrá que realizar compras por $17.000, una cifra que cualquiera que haya ido al supermercado últimamente sabe que no es descabellada para abastecer la heladera.
Los beneficios de Cuenta DNI en octubre
Los viernes también tienen su espacio reservado. En este último día de la semana, los comercios de cercanía ofrecerán un 20% de descuento, con un tope de $4.000 que se alcanza gastando $20.000.
Ahora bien, las ferias y mercados bonaerenses se llevan uno de los porcentajes más jugosos: 40% de descuento todos los días de la semana, con un límite semanal de $6.000 por persona, que se completa con un ticket de $15.000. Exactamente el mismo beneficio y las mismas condiciones aplican para comercios adheridos dentro de las universidades de la provincia, una movida que claramente apunta a captar al público joven y estudiante.
Para quienes necesiten reponer útiles escolares o materiales de estudio, los lunes y martes habrá un 10% de descuento en las librerías adheridas, sin tope de reintegro. Mientras tanto, los miércoles y jueves serán los días elegidos para farmacias y perfumerías, también con un 10% de descuento y sin tope. Por último, quienes prefieran financiación encontrarán la opción de tres cuotas sin interés todos los días en comercios de cercanía no alimenticios, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.
De igual modo, para acceder a toda la información detallada y conocer el listado completo de comercios adheridos, desde Cuenta DNI sugieren ingresar directamente a la página web oficial de la institución financiera.
