SANTA FE. La Provincia sigue manifestándose contra el Gobierno: ahora, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, hizo hincapié en las retenciones, un pedido que desde el territorio santafesino vienen reclamando desde hace meses, esperando que, lo que anunció Javier Milei "sea el inicio hacia el camino de la eliminación".
CON MIRADA AL CAMPO
Santa Fe le sigue haciendo frente a Javier Milei: Retenciones, un foco que no se apaga
"Es hora de terminar las retenciones para que el campo santafesino demuestre al país todo su potencial", aseguró la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
Una Argentina distinta
Scaglia aseguró que en Santa Fe "somos los hijos de inmigrantes del campo, de hombres y mujeres que trabajaron la tierra y que hicieron grande a esta provincia", pero también "de aquellos que defendieron con uñas y dientes su territorio, representando a una provincia que siempre peleó por las causas que creía justas".
En ese sentido, convocó a los santafesinos y santafesinas una vez más a "defender nuestra tierra, lo que hacemos día a día y el interior productivo, porque si Argentina se pareciera un poco más a Esperanza, al interior de nuestro provincia, sería un país muy diferente".
Desde Esperanza, la vicegobernadora le reclamó una vez más al Gobierno que "es hora de terminar las retenciones al campo, es hora de darle la posibilidad al campo santafesino que demuestre al país todo el potencial que tiene" y cerró sosteniendo con esperanza: "Argentina va a ser distinta".
"Desde Santa Fe, con el gobernador Maximiliano Pullaro hacemos el esfuerzo para tener orden fiscal pero sobre todas las cosas, tener una agenda de desarrollo que significa inversión pública, social y en seguridad, para que esa sea la agenda de la Nación", agregó.
Por su parte, el intendente, Rodrigo Müller, destacó la colaboración de Provincia "en cada una de las gestiones que hacemos, siempre tenemos respuestas y eso habla de un gobierno provincial presente acompañando a los gobiernos locales".
Baja de retenciones al campo
A fines de julio en la inauguración en la 137° Muestra de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei anunció una medida que da un paso e ilusiona al campo: "las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% al 5%", una medida que "redunda en una reducción de retenciones líquidas para las cadenas de granos del 20% y una reducción en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente".
El Presidente indicó que además "se reducirá la carga impositiva sobre el maíz, de 12% a 9,30%; las retenciones al sorgo, de 12% a 9,30%; del girasol, de 7,5% y 5% al 5,5% y 4%; y de la soja, del 33% al 26%, y a los subproductos de soja, del 31% al 24,5%".
Al respecto, en su momento (tal lo informó Urgente24) Pullaro se pronunció y manifestó a través de sus redes sociales que "El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado".
