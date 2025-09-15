Santa Fe le sigue haciendo frente a Javier Milei: Retenciones, un foco que no se apaga

Desde Esperanza, la vicegobernadora le reclamó una vez más al Gobierno que "es hora de terminar las retenciones al campo, es hora de darle la posibilidad al campo santafesino que demuestre al país todo el potencial que tiene" y cerró sosteniendo con esperanza: "Argentina va a ser distinta".

"Desde Santa Fe, con el gobernador Maximiliano Pullaro hacemos el esfuerzo para tener orden fiscal pero sobre todas las cosas, tener una agenda de desarrollo que significa inversión pública, social y en seguridad, para que esa sea la agenda de la Nación", agregó.

Por su parte, el intendente, Rodrigo Müller, destacó la colaboración de Provincia "en cada una de las gestiones que hacemos, siempre tenemos respuestas y eso habla de un gobierno provincial presente acompañando a los gobiernos locales".

Baja de retenciones al campo

A fines de julio en la inauguración en la 137° Muestra de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei anunció una medida que da un paso e ilusiona al campo: "las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% al 5%", una medida que "redunda en una reducción de retenciones líquidas para las cadenas de granos del 20% y una reducción en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente".

El Presidente indicó que además "se reducirá la carga impositiva sobre el maíz, de 12% a 9,30%; las retenciones al sorgo, de 12% a 9,30%; del girasol, de 7,5% y 5% al 5,5% y 4%; y de la soja, del 33% al 26%, y a los subproductos de soja, del 31% al 24,5%".

Al respecto, en su momento (tal lo informó Urgente24) Pullaro se pronunció y manifestó a través de sus redes sociales que "El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado".

"Como gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional, quiero destacar la baja de retenciones que hoy dispuso el presidente Javier Milei, esperando que este sea el inicio del camino hacia la eliminación total de las mismas". "Como gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional, quiero destacar la baja de retenciones que hoy dispuso el presidente Javier Milei, esperando que este sea el inicio del camino hacia la eliminación total de las mismas".

El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado. Como Gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional, quiero destacar la baja de retenciones que hoy dispuso el presidente @JMilei, esperando que… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 26, 2025

