Tras silencio de Milei sobre $LIBRA, valijas y Spagnuolo, estrenan 10 canciones satíricas

Desde la Casa Rosada, los hermanos Milei no ofrecen explicaciones sobre supuestos casos de corrupción: ¿El que calla, otorga? La música irreverente en redes.

13 de septiembre de 2025 - 22:45
Javier y Karina Milei

Javier y Karina Milei

Top ten de las canciones más difundidas en internet referidas al rol de Karina y Javier Milei en los casos de corrupción más difundidos por la prensa argentina y las redes sociales (la cantidad de creaciones ya se hizo casi incontable, no para de crecer):

1-"Alta coimera", el hit del invierno 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1958967480468349304&partner=&hide_thread=false

2-"La Karina Turuleca", ni Gaby, Fofó y Miliky se animaron a tanto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1966696216080560194&partner=&hide_thread=false

3-Karina es una moneda, creada en Gelatina

Embed - En Gelatina hicieron una canción para Karina Milei tras el escándalo de las coimas

4-Kari depósito, billete en la mano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1892295900866773130&partner=&hide_thread=false

5-La pepona, Iñaki Gutiérrez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1750928654035533998&partner=&hide_thread=false

6-Karina vs La Cuerpo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1939005244496613482&partner=&hide_thread=false

7-Perdona si te estoy cobrando un 3%

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@juanluna082/video/7545591652157508920?is_from_webapp=1&sender_device=pc

8-Chacarera de los Milei

Embed - Karina Coimera (3% se lleva) - DJ Timorato Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! DJ Timorato, firme lo declara, la hermanita roba, ella nunca para, es tarotista y no vio el futuro se va para la cárcel, eso será duro Javier la protege, casta sin pudor, junto a los Menem, ladrones de terror retornos y cometas, no van a parar, el bombo retumba, es hora de cantar Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! Tarotista ciega, tu hora llegó, "te llevaste la nuestra", el pueblo gritó, ya no hay paciencia, ladrona coimera, chacarera-truena, la justicia te espera! Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! #milei #karinacoimera #AI
@djtimorato

Karina Coimera (3% se lleva) - DJ Timorato Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! DJ Timorato, firme lo declara, la hermanita roba, ella nunca para, es tarotista y no vio el futuro se va para la cárcel, eso será duro Javier la protege, casta sin pudor, junto a los Menem, ladrones de terror retornos y cometas, no van a parar, el bombo retumba, es hora de cantar Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! Tarotista ciega, tu hora llegó, "te llevaste la nuestra", el pueblo gritó, ya no hay paciencia, ladrona coimera, chacarera-truena, la justicia te espera! Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! milei #karinacoimera #AI

original sound - DJ Timorato - DJ Timorato

9-Ella es de Argentina

Embed - PESKY LA ROMPE: “ELLA ES LA COIMERA” @franciscopesky lanzó una parodia dedicada a Karina Milei, en medio de los audios explosivos que la comprometen con denuncias de corrupción y reparto de poder. Entre humor y crítica, la canción refleja el malestar que crece alrededor del “corazón del poder” en Casa Rosada. ¿Escuchaste ya el nuevo HIT? #carnavalstream #stream #streaming #karinamilei #milei @Pesky
@carnavalstream

PESKY LA ROMPE: “ELLA ES LA COIMERA” @franciscopesky lanzó una parodia dedicada a Karina Milei, en medio de los audios explosivos que la comprometen con denuncias de corrupción y reparto de poder. Entre humor y crítica, la canción refleja el malestar que crece alrededor del “corazón del poder” en Casa Rosada. ¿Escuchaste ya el nuevo HIT? #carnavalstream #stream #streaming #karinamilei #milei @Pesky

sonido original - Carnaval Stream

10-Si esa persona no camina, el 3% es de Karina

Embed - "Si esa persona no camina, el 3% es de Karina" - DJ Timorato Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. DJ Timorato canta sincero, del choreo más grosero, Spagnuolo delata la cometa, y el pueblo sufre la treta. Javier sonríe con su hermana, Martín Menem guarda la lana, Lule y Karina cobran su parte, la ANDIS quiebra, un desastre. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Para el discapacitado es el llanto, para los Milei, chorros, no tanto, Karina coimera roba contenta, y el pueblo llora la tormenta. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. #mileiesunamentira #karinacoimera
@djtimorato

"Si esa persona no camina, el 3% es de Karina" - DJ Timorato Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. DJ Timorato canta sincero, del choreo más grosero, Spagnuolo delata la cometa, y el pueblo sufre la treta. Javier sonríe con su hermana, Martín Menem guarda la lana, Lule y Karina cobran su parte, la ANDIS quiebra, un desastre. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Para el discapacitado es el llanto, para los Milei, chorros, no tanto, Karina coimera roba contenta, y el pueblo llora la tormenta. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. #mileiesunamentira #karinacoimera

original sound - DJ Timorato - DJ Timorato

