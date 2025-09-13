Tras silencio de Milei sobre $LIBRA, valijas y Spagnuolo, estrenan 10 canciones satíricas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1750928654035533998&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1939005244496613482&partner=&hide_thread=false
Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@juanluna082/video/7545591652157508920?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Embed - Karina Coimera (3% se lleva) - DJ Timorato Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! DJ Timorato, firme lo declara, la hermanita roba, ella nunca para, es tarotista y no vio el futuro se va para la cárcel, eso será duro Javier la protege, casta sin pudor, junto a los Menem, ladrones de terror retornos y cometas, no van a parar, el bombo retumba, es hora de cantar Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! Tarotista ciega, tu hora llegó, "te llevaste la nuestra", el pueblo gritó, ya no hay paciencia, ladrona coimera, chacarera-truena, la justicia te espera! Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! #milei #karinacoimera #AI
@djtimorato
Karina Coimera (3% se lleva) - DJ Timorato Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! DJ Timorato, firme lo declara, la hermanita roba, ella nunca para, es tarotista y no vio el futuro se va para la cárcel, eso será duro Javier la protege, casta sin pudor, junto a los Menem, ladrones de terror retornos y cometas, no van a parar, el bombo retumba, es hora de cantar Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! Tarotista ciega, tu hora llegó, "te llevaste la nuestra", el pueblo gritó, ya no hay paciencia, ladrona coimera, chacarera-truena, la justicia te espera! Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! milei #karinacoimera #AI original sound - DJ Timorato - DJ Timorato
Embed - PESKY LA ROMPE: “ELLA ES LA COIMERA” @franciscopesky lanzó una parodia dedicada a Karina Milei, en medio de los audios explosivos que la comprometen con denuncias de corrupción y reparto de poder. Entre humor y crítica, la canción refleja el malestar que crece alrededor del “corazón del poder” en Casa Rosada. ¿Escuchaste ya el nuevo HIT? #carnavalstream #stream #streaming #karinamilei #milei @Pesky
Embed - "Si esa persona no camina, el 3% es de Karina" - DJ Timorato Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. DJ Timorato canta sincero, del choreo más grosero, Spagnuolo delata la cometa, y el pueblo sufre la treta. Javier sonríe con su hermana, Martín Menem guarda la lana, Lule y Karina cobran su parte, la ANDIS quiebra, un desastre. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Para el discapacitado es el llanto, para los Milei, chorros, no tanto, Karina coimera roba contenta, y el pueblo llora la tormenta. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. #mileiesunamentira #karinacoimera
@djtimorato
"Si esa persona no camina, el 3% es de Karina" - DJ Timorato Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. DJ Timorato canta sincero, del choreo más grosero, Spagnuolo delata la cometa, y el pueblo sufre la treta. Javier sonríe con su hermana, Martín Menem guarda la lana, Lule y Karina cobran su parte, la ANDIS quiebra, un desastre. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Para el discapacitado es el llanto, para los Milei, chorros, no tanto, Karina coimera roba contenta, y el pueblo llora la tormenta. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. Si esa persona no camina, el 3% es de Karina, con la guita de otros es muy viva, se chorea todo, la hermanita. #mileiesunamentira #karinacoimera original sound - DJ Timorato - DJ Timorato