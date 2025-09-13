Tras silencio de Milei sobre $LIBRA, valijas y Spagnuolo, estrenan 10 canciones satíricas

5-La pepona, Iñaki Gutiérrez

¡OJOTA!

¡¡LA PEPONA TIENE SU CANCIÓN!!



Este gobierno es taaaaan cachivache desde milei, lemoine, la tarotista karina, el tarado de benegas lynch...

Hay que echarlos ya#ElPeorGobiernoDeLaHistoria #ElPeorPresidenteDeLaHistoria pic.twitter.com/r1pTkWeYJV — Marilé (@MarileNeumayer) January 26, 2024

6-Karina vs La Cuerpo

entonces la cuerpo confirmo que karina milei la demando por 15mil dólares por su canción y empezó a sonar pic.twitter.com/DJTmp9y7u6 — tomî (@badgyaItom) June 28, 2025

7-Perdona si te estoy cobrando un 3%

8-Chacarera de los Milei

Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! DJ Timorato, firme lo declara, la hermanita roba, ella nunca para, es tarotista y no vio el futuro se va para la cárcel, eso será duro Javier la protege, casta sin pudor, junto a los Menem, ladrones de terror retornos y cometas, no van a parar, el bombo retumba, es hora de cantar Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! Tarotista ciega, tu hora llegó, "te llevaste la nuestra", el pueblo gritó, ya no hay paciencia, ladrona coimera, chacarera-truena, la justicia te espera! Karina coimera, 3% se lleva! una torta de guita, toda se la queda, la mejor repostera, con las manos en la masa, y el pueblo cansado, con el choreo que avanza! #milei #karinacoimera #AI @djtimorato

9-Ella es de Argentina

PESKY LA ROMPE: "ELLA ES LA COIMERA" @franciscopesky lanzó una parodia dedicada a Karina Milei, en medio de los audios explosivos que la comprometen con denuncias de corrupción y reparto de poder. Entre humor y crítica, la canción refleja el malestar que crece alrededor del "corazón del poder" en Casa Rosada. ¿Escuchaste ya el nuevo HIT? #carnavalstream #stream #streaming #karinamilei #milei @Pesky @carnavalstream

10-Si esa persona no camina, el 3% es de Karina