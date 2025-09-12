urgente24
POLÍTICA

RESUMEN AUDIOVISUAL 12/9

Consejo de Julia Roberts a Karina Milei; Canosa contra Laje; diputada chilena discriminadora

Enseñanza de Notting Hill para Karina Milei; Canosa disparó contra Antonio Laje; diputada trasandina ofende a bolivianos; equipo que pierde no se toca.

12 de septiembre de 2025 - 22:31
Julia Roberts

1-Julia Roberts le deja consejos a Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia se transformó en el pararrayos del gobierno, absorbiendo casi todas las críticas.

¿Podrá el paso del tiempo hacer que la gente olvide las denuncias por coimas en su contra?

La respuesta la dio Julia Roberts en la recordada película Notting Hill.

Embed - ¿Habrá olvido y perdón para Karina?

2-Canosa reflotó denuncias contra Antonio Laje

Ocurrió luego de que el conductor de A24 criticara a quienes votaron por el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Desde Carnaval Stream, Viviana Canosa sostuvo que para cuestionar a la sociedad hay que tener honorabilidad y sacó viejos trapos al sol.

En su momento, Laje negó todas las acusaciones y hasta lloró en cámara defendiendo su inocencia.

Embed - Canosa contra Laje... ¿viejas "cuitas" mediáticas?

3-Equipo que pierde, no se toca

La lógica libertaria marca que tras la derrota en Buenos Aires no habrá grandes cambios en la nueva campaña electoral.

En Tucumán, Martín Menem y Karina Milei fueron los oradores principales del acto, pese a ser dos de los dirigentes más cuestionados del país.

La renovación prometida luego del naufragio bonaerense parece haber quedado descartada.

Embed - Equipo que pierde no se toca

4-Diputada chilena es peor que Micky Vainilla

La legisladora trasandina María Luisa Cordero desató una fuerte polémica al afirmar que los bolivianos tienen disminución de oxígeno en sus cerebros.

Desde Bolivia le exigieron una inmediata rectificación y un pedido de disculpas.

La representante política se escudó en supuestos informes científicos para justificar su postura discriminatoria.

Embed - Diputada chilena es peor que Micky Vainilla

