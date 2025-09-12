Consejo de Julia Roberts a Karina Milei; Canosa contra Laje; diputada chilena discriminadora

1-Julia Roberts le deja consejos a Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia se transformó en el pararrayos del gobierno, absorbiendo casi todas las críticas.
Enseñanza de Notting Hill para Karina Milei; Canosa disparó contra Antonio Laje; diputada trasandina ofende a bolivianos; equipo que pierde no se toca.
¿Podrá el paso del tiempo hacer que la gente olvide las denuncias por coimas en su contra?
La respuesta la dio Julia Roberts en la recordada película Notting Hill.
Ocurrió luego de que el conductor de A24 criticara a quienes votaron por el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Desde Carnaval Stream, Viviana Canosa sostuvo que para cuestionar a la sociedad hay que tener honorabilidad y sacó viejos trapos al sol.
En su momento, Laje negó todas las acusaciones y hasta lloró en cámara defendiendo su inocencia.
La lógica libertaria marca que tras la derrota en Buenos Aires no habrá grandes cambios en la nueva campaña electoral.
En Tucumán, Martín Menem y Karina Milei fueron los oradores principales del acto, pese a ser dos de los dirigentes más cuestionados del país.
La renovación prometida luego del naufragio bonaerense parece haber quedado descartada.
La legisladora trasandina María Luisa Cordero desató una fuerte polémica al afirmar que los bolivianos tienen disminución de oxígeno en sus cerebros.
Desde Bolivia le exigieron una inmediata rectificación y un pedido de disculpas.
La representante política se escudó en supuestos informes científicos para justificar su postura discriminatoria.