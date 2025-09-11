Karina Milei y Martín Menem encabezaron acto en Tucumán: sin cambios en gobierno ni en campaña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1966314914634424606&partner=&hide_thread=false Karina Milei: "Estamos más fuertes que nunca".



La secretaria General de la Presidencia habló en el acto de La Libertad Avanza en Tucumán y se mostró confiada para las legislativas del 26 de octubre: "Vamos a ganar".



En el pase de #MásVerdad y #MesaChica pic.twitter.com/UrvjTjlPbe — La Nación Más (@lanacionmas) September 12, 2025

La llegada de Karina Milei al “Jardín de la República” estuvo rodeada de un férreo operativo de seguridad que incluyó, una vez más, corralitos para la prensa para que los cronistas no pudieran abordarla.

La convocatoria de 2025 fue bastante pobre si la comparamos con el fenómeno que desataba Javier Milei en 2023, en plena campaña presidencial.

Imagen de WhatsApp 2025-09-11 a las 22.19.27_e02df83d Javier Milei en 2023 en Tucumán, ante decenas de miles de seguidores

Al subir al vuelo de línea que la trasladó desde Aeroparque, le tocó abordar por la puerta número 3, desatando una nueva ola de ironías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1966278951401292125&partner=&hide_thread=false A Karina le tocó embarcar por la puerta 3 (%) para ir al acto en #Tucuman pic.twitter.com/tPTuzNbv1Q — Leni (@eleminacl) September 11, 2025

Mientras tanto… en Comodoro Py, sospechas de coimas

Por la tarde/noche del 11/9 se presentó a declarar a los tribunales de Retiro Fernando Cerimedo (creador del portal La Derecha Diario) en la causa de los audios de Diego Spagnuolo que comprometen a la hermana del Jefe de Estado y su principal colaborador.

A pesar del secreto de sumario, trascendió que Cerimedo sostuvo que Diego Spagnuolo le habría adelantado sus denuncias privadas, luego filtradas a la prensa. De todas formas, negó haberlo grabado como se sostuvo en distintas versiones periodísticas. A pesar del secreto de sumario, trascendió que Cerimedo sostuvo que Diego Spagnuolo le habría adelantado sus denuncias privadas, luego filtradas a la prensa. De todas formas, negó haberlo grabado como se sostuvo en distintas versiones periodísticas.

Se trata de un profesional de la comunicación que ha sido investigado en Brasil por su participación en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro de 2022.

image Fernando Cerimedo, consultor político libertario y dueño de La Derecha Diario

La esposa de declarante, Natalia Vázquez, era la segunda en la Agencia Nacional de Discapacitados y renunció ya que, supuestamente, habría conocido distinto tipo de irregularidades.

Bajo juramento, en la fiscalía de Franco Picardi, el mencionado consultor político estuvo obligado a decir la verdad como testigo en la causa. Por el momento, Spagnuolo sigue “coqueteando” con declararse arrepentido y negociar una mejor situación judicial a cambio de su confesión. Bajo juramento, en la fiscalía de Franco Picardi, el mencionado consultor político estuvo obligado a decir la verdad como testigo en la causa. Por el momento, Spagnuolo sigue “coqueteando” con declararse arrepentido y negociar una mejor situación judicial a cambio de su confesión.