POLÍTICA Milei > Menem > Tucumán

Karina Milei y Martín Menem encabezaron acto en Tucumán: sin cambios en gobierno ni en campaña

La secretaria general Karina Milei y el titular de la cámara de diputados de la Nación Martín Menem encabezaron otro mitin sin periodismo, esta vez en Tucumán.

11 de septiembre de 2025 - 22:30
Poca gente para ver a Karina Milei en Tucumán

Poca gente para ver a Karina Milei en Tucumán

Fue el primer acto proselitista de La Libertad Avanza tras la dura derrota electoral del 7 de septiembre de los Milei en la provincia de Buenos Aires: participó de la movida el tucumano Lisandro Catalán, designado como futuro ministro de Interior del gobierno libertario.

Luego de que sonaron fuertes cambios en el gabinete (posibles cambios de ministros) nada se modificó en la conducción de la Casa Rosada.

Fueron ratificados Sebastián Pareja en la mesa de la provincia de Buenos Aires y el jueves 11/9 Lule Menem recibió a dos gobernadores en Balcarce 50.

Por el contrario, son cada vez más insistentes las versiones sobre un posible alejamiento del asesor Santiago Caputo (enfrentado con los Menem y Karina) antes o después de los comicios parlamentarios de medio término.

La llegada de Karina Milei al “Jardín de la República” estuvo rodeada de un férreo operativo de seguridad que incluyó, una vez más, corralitos para la prensa para que los cronistas no pudieran abordarla.

La convocatoria de 2025 fue bastante pobre si la comparamos con el fenómeno que desataba Javier Milei en 2023, en plena campaña presidencial.

Javier Milei en 2023 en Tucumán, ante decenas de miles de seguidores

Javier Milei en 2023 en Tucumán, ante decenas de miles de seguidores

Al subir al vuelo de línea que la trasladó desde Aeroparque, le tocó abordar por la puerta número 3, desatando una nueva ola de ironías.

Mientras tanto… en Comodoro Py, sospechas de coimas

Por la tarde/noche del 11/9 se presentó a declarar a los tribunales de Retiro Fernando Cerimedo (creador del portal La Derecha Diario) en la causa de los audios de Diego Spagnuolo que comprometen a la hermana del Jefe de Estado y su principal colaborador.

A pesar del secreto de sumario, trascendió que Cerimedo sostuvo que Diego Spagnuolo le habría adelantado sus denuncias privadas, luego filtradas a la prensa. De todas formas, negó haberlo grabado como se sostuvo en distintas versiones periodísticas.

Se trata de un profesional de la comunicación que ha sido investigado en Brasil por su participación en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro de 2022.

Fernando Cerimedo, consultor político libertario y dueño de La Derecha Diario

Fernando Cerimedo, consultor político libertario y dueño de La Derecha Diario

La esposa de declarante, Natalia Vázquez, era la segunda en la Agencia Nacional de Discapacitados y renunció ya que, supuestamente, habría conocido distinto tipo de irregularidades.

Bajo juramento, en la fiscalía de Franco Picardi, el mencionado consultor político estuvo obligado a decir la verdad como testigo en la causa. Por el momento, Spagnuolo sigue "coqueteando" con declararse arrepentido y negociar una mejor situación judicial a cambio de su confesión.

