OpenAI y Microsoft planean sacudir Wall Street con alianza de US$100.000 millones

image Memorandum de entendimiento no vinculante entre Microsoft y OpenAI.

Ahora, OpenAI ha comunicado que la organización sin fines de lucro que controla la empresa tendría una participación accionaria en el negocio reestructurado, con un valor estimado en al menos US$ 100.000 millones. Esta cifra no solo refleja la creciente influencia de OpenAI en el mercado global de IA, sino que también la posiciona como una de las startups tecnológicas más valiosas del mundo.

El comunicado publicado por Bret Taylor, miembro del board de OpenAI, plantea:

Hoy informamos que esta nueva participación accionaria superará los US$ 100.000 millones, convirtiéndola en una de las organizaciones filantrópicas con mayor capital del mundo.

Aunque el memorando actual no es vinculante, marca una etapa decisiva hacia la formalización de un nuevo acuerdo que podría redefinir la relación entre OpenAI y Microsoft, y remodelar el panorama de la inteligencia artificial comercial a nivel global.

La evolución en la relación entre Microsoft y OpenAI

Microsoft ha invertido más de US$ 13.000 millones en OpenAI hasta la fecha, y su acceso privilegiado a los modelos de IA desarrollados por la startup, incluyendo GPT-4 y DALL·E, ha sido clave para impulsar productos como Copilot, integrado en herramientas de Office y Azure.

Sin embargo, con la rápida expansión del ecosistema de IA y el creciente escrutinio regulatorio, ambas empresas han estado renegociando su acuerdo durante varios meses para adaptarlo a las nuevas circunstancias del mercado y a una posible reconfiguración de OpenAI como entidad con fines de lucro.

