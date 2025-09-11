OpenAI y Microsoft dieron un paso crucial en su asociación estratégica, lo que podría allanar el camino para que el fabricante de ChatGPT avance hacia una eventual salida a bolsa. Ambas compañías anunciaron este jueves 11/09 que han firmado un memorando de entendimiento no vinculante, con miras a reestructurar su relación contractual.
ALIANZA EN IA
OpenAI y Microsoft planean sacudir Wall Street con alianza de US$100.000 millones
Avanzan las negociaciones con Microsoft para reestructurar OpenAI y permitir su salida a bolsa. La organización sin fines de lucro mantendría control clave.
El acuerdo entre Microsoft y OpenAI
Este acuerdo preliminar representa un hito en la evolución de OpenAI, que fue fundada originalmente como una organización sin fines de lucro con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad. En 2019, la organización creó una estructura híbrida, con un brazo comercial denominado " OpenAI LP", permitiendo así recibir inversiones externas significativas mientras mantenía el control de la entidad sin fines de lucro.
La declaración conjunta establece:
Las compañías reafirmaron su compromiso conjunto con la innovación responsable: “Juntos, seguimos enfocados en brindar las mejores herramientas de IA para todos, basados en nuestro compromiso compartido con la seguridad”.
Ahora, OpenAI ha comunicado que la organización sin fines de lucro que controla la empresa tendría una participación accionaria en el negocio reestructurado, con un valor estimado en al menos US$ 100.000 millones. Esta cifra no solo refleja la creciente influencia de OpenAI en el mercado global de IA, sino que también la posiciona como una de las startups tecnológicas más valiosas del mundo.
El comunicado publicado por Bret Taylor, miembro del board de OpenAI, plantea:
Aunque el memorando actual no es vinculante, marca una etapa decisiva hacia la formalización de un nuevo acuerdo que podría redefinir la relación entre OpenAI y Microsoft, y remodelar el panorama de la inteligencia artificial comercial a nivel global.
La evolución en la relación entre Microsoft y OpenAI
Microsoft ha invertido más de US$ 13.000 millones en OpenAI hasta la fecha, y su acceso privilegiado a los modelos de IA desarrollados por la startup, incluyendo GPT-4 y DALL·E, ha sido clave para impulsar productos como Copilot, integrado en herramientas de Office y Azure.
Sin embargo, con la rápida expansión del ecosistema de IA y el creciente escrutinio regulatorio, ambas empresas han estado renegociando su acuerdo durante varios meses para adaptarlo a las nuevas circunstancias del mercado y a una posible reconfiguración de OpenAI como entidad con fines de lucro.
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días