Ruleta rusa por US$ 3 billones: ¿Y si la Inteligencia Artificial fuese un fracaso?

Inversión implacable

Los inversores siempre acuden en masa a las tecnologías prometedoras, pero la fiebre de la IA es más extrema que la de muchos auges anteriores.

Sus impulsores afirman que la inteligencia artificial general (IAG) —modelos que superan al ser humano promedio en la mayoría de las tareas cognitivas— podría estar a solo unos años de distancia.

La primera empresa en lograrlo podría obtener rendimientos inimaginables. Los inversores e innovadores saben que quizá no estén apostando por el modelo adecuado. Pero si invierten con cautela y lentitud, es como si no se molestaran en invertir.

En consecuencia, se ha desatado una carrera de inversión implacable, en la que las grandes empresas tecnológicas invierten a manos llenas en la potencia informática necesaria para construir los modelos más grandes.

Un creciente grupo de actores, desde promotoras inmobiliarias hasta generadoras de electricidad, se ha sumado a la iniciativa.

Oracle es la más reciente en sumarse a la iniciativa. Su valor se disparó el 10/09 tras publicar un ambicioso pronóstico para su negocio de nube relacionado con la IA, convirtiendo brevemente a su director ejecutivo, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo.

elon-musk-nuevo-hombre-rico-mundo-4310061.webp Elon Musk, gran proveedor y contratista de la IA.

No todos ganarán

Pase lo que pase, muchos inversores perderán dinero. En el escenario más prometedor, la IA llegará y marcará el comienzo de un nuevo mundo de crecimiento económico de quizás un 20% anual, tal como escribimos en julio. Algunos accionistas disfrutarían de rentabilidades astronómicas; muchos otros se enfrentarían a grandes pérdidas.

Sin embargo, también deberían considerarse escenarios más cotidianos.

La tecnología podría evolucionar de maneras inesperadas para los inversores. Por ejemplo, cuando la corriente alterna de energía eléctrica se impuso en USA en el siglo XIX, las empresas de electricidad de corriente continua se vieron eclipsadas y obligadas a consolidarse. La tecnología podría evolucionar de maneras inesperadas para los inversores. Por ejemplo, cuando la corriente alterna de energía eléctrica se impuso en USA en el siglo XIX, las empresas de electricidad de corriente continua se vieron eclipsadas y obligadas a consolidarse.

Hoy en día, los inversores consideran que los probables ganadores de la IA son aquellos capaces de ejecutar los modelos más grandes. Pero, tal como informamos esta semana, los primeros usuarios están optando por modelos de lenguaje más pequeños, lo que podría indicar que, después de todo, podría necesitarse menos capacidad de computación.

O el camino hacia una adopción generalizada podría ser más lento y accidentado de lo que anticipan los inversores, dando a los rezagados actuales en IA una oportunidad de luchar.

Las dificultades tecnológicas, la dificultad de suministrar energía eléctrica rápidamente o la inercia gerencial podrían significar que la adopción sea más gradual de lo previsto inicialmente.

A medida que revisan a la baja sus expectativas de ingresos por IA, muchos inversores y acreedores podrían mostrarse menos dispuestos a aceptar grandes inversiones. El flujo de capital podría ralentizarse; algunas startups, agobiadas por las pérdidas, podrían quebrar por completo.

inteligencia-artificial.jpg Hoy en día, los inversores consideran que los probables ganadores de la IA son aquellos capaces de ejecutar los modelos más grandes.

Luces y sombras

¿Cómo sería semejante enfriamiento de la IA? Para empezar, gran parte del gasto actual podría resultar inútil. Tras la fiebre ferroviaria del siglo XIX, Gran Bretaña se quedó con vías, túneles y puentes; gran parte de ellos sirven hoy a los pasajeros.

Bits y bytes aún circulan rápidamente por las redes de fibra óptica construidas en la era de las puntocom. El auge de la IA podría dejar un legado menos duradero.

Aunque las estructuras de los centros de datos y la nueva capacidad energética podrían encontrar otros usos, más de la mitad del gasto de capital se ha destinado a servidores y chips especializados que se vuelven obsoletos en pocos años.

La buena noticia es que el sistema financiero actual probablemente podría absorber el golpe.

Algunas crisis tecnológicas han sido brutales; tras el estallido de la burbuja ferroviaria británica en la década de 1860, los bancos sufrieron grandes pérdidas, lo que provocó una crisis crediticia.

Sin embargo, hasta ahora, gran parte de la inversión en centros de datos se ha financiado con las grandes ganancias de las grandes tecnológicas.

Aunque empresas como Meta están recurriendo al endeudamiento para financiar sus últimas inversiones, sus lucrativos negocios y sólidos balances las posicionan bien para financiar un auge tecnológico.

Entre los más interesados en otorgar ese crédito se encuentran los fondos del mercado privado, que suelen estar financiados por personas e instituciones adineradas, en lugar de por inversores comunes.

Las startups de IA suelen financiarse mediante fondos de capital riesgo y fondos soberanos bien capitalizados, capaces de soportar pérdidas.

larry ellison.jpg Larry Ellison, super millonario pero más 'humo' por ahora que 'nube'.

La deuda

Sin embargo, aún podrían surgir focos de tensión.

Cuanto más se extienda el auge de la inversión, más riesgosas podrían volverse las estructuras de financiación y más empresas endeudadas podrían verse atraídas.

Las compañías eléctricas están desesperadas por aumentar sus inversiones para suministrar a la IA la electricidad que necesita; una empresa de servicios públicos muy endeudada podría fácilmente sobreendeudarse.

La economía estadounidense también sufriría un duro golpe.

Según una estimación, el auge de la IA ha contribuido con el 40% del crecimiento de su PIB durante el último año, una cifra alarmante para un sector que representa apenas un pequeño porcentaje de la producción total.

Si los proyectos de inversión se reducen o se cancelan por completo, esto se traducirá en dificultades económicas, ya que se construirán menos centros de datos y se empleará a menos trabajadores para construirlos.

Para empeorar las cosas, las caídas del mercado bursátil podrían obligar a los propietarios de activos a recortar sus gastos.

A causa de que las valoraciones de las empresas relacionadas con la IA se han disparado, las carteras actuales están dominadas por un puñado de empresas tecnológicas. Y los hogares están más expuestos a las acciones que en el año 2000; si los precios caen, su confianza y su gasto podrían verse afectados. Los más pobres se salvarían, ya que tienden a tener pocas acciones.

Pero son los ricos quienes han impulsado el consumo en USA durante el último año. Privada de sus fuentes de fortaleza, la economía se debilitaría a medida que los aranceles y las altas tasas de interés se hacen sentir.

Cuanto mayor sea el auge, mayores podrían ser las consecuencias de un enfriamiento de la IA . Si la tecnología cumple las extravagantes promesas que se le han hecho, se abrirá un nuevo capítulo en la historia. Sin embargo, la historia de su frenética búsqueda también aparecerá en los libros de texto.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo

Los gobernadores quieren participar del Banco Central: Proyecto completo

Santa Fe cuenta con nueva Constitución: Sonríe Maximiliano Pullaro (mirando el 2027)

Axel Kicillof va por Javier Milei, y los intendentes por las Fuerzas del Cielo