Increíble, después de declararle la guerra, Andrés Fassi se disculpa con Tapia

“Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos”.

“Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión”.

“Talleres quiere sumar. Te estaremos invitando antes de fin de año para inaugurar la segunda etapa de nuestra Ciudad Deportiva, que será de las más importantes de América Latina. Un orgullo del fútbol argentino”.

De esta forma a Andrés Fassi no le quedó otra que “arrodillarse” ante el jefe, el que maneja todo, y esto (Talleres en descenso directo) es el mensaje para todos los dirigentes que deseen hacerle frente a la persona que maneja todo el fútbol argentino a su antojo, ahora Tapia se las hará pagar muy caro, y Fassi será el tipo que la guapeo y terminó arrodillado ante el poder. Esto lo debilita mucho y es toda una incógnita su futuro en Talleres ya que muchos hinchas se sentirán defraudados con estas declaraciones.

+ de Golazo24

Embed

Enzo Francescoli subestima la llave con Palmeiras

Todo mal en San Lorenzo: Los jugadores amenazan con medidas de fuerza

Atención: estos son los posibles horarios del Mundial 2026