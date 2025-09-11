Andrés Fassi hace unos meses le declaró la guerra a Claudio “Chiqui” Tapia con el apoyo en su momento del presidente Javier Milei, pero el mandatario lo dejó solo como el resto de los dirigentes del fútbol argentino, y con Talleres en descenso directo a Andrés Fassi no le quedó otra que pedir disculpas al mandamás de AFA.
Increíble, después de declararle la guerra, Andrés Fassi se disculpa con Tapia
Las disculpas de Andrés Fassi con Chiqui Tapia
En el mediodía de este jueves Andrés Fassi, presidente de Talleres dio una conferencia de prensa en el CARD, centro de entrenamiento del club cordobés, y el tema central fueron las disculpas con el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia.
"Hace justamente un año, en septiembre del 2024, vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos en Mendoza, por la Copa Argentina. Fue un momento institucional y personal muy difícil, de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol. Pasados unos días de esos hechos, realicé una conferencia de prensa para expresar mi sentir. Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué”.
Así arrancó el pedido de disculpas, contando un poco la situación que llevó a desafiar al mandamás de AFA Claudio Chiqui Tapia. Y luego continuó:
“Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos”.
“Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión”.
“Talleres quiere sumar. Te estaremos invitando antes de fin de año para inaugurar la segunda etapa de nuestra Ciudad Deportiva, que será de las más importantes de América Latina. Un orgullo del fútbol argentino”.
De esta forma a Andrés Fassi no le quedó otra que “arrodillarse” ante el jefe, el que maneja todo, y esto (Talleres en descenso directo) es el mensaje para todos los dirigentes que deseen hacerle frente a la persona que maneja todo el fútbol argentino a su antojo, ahora Tapia se las hará pagar muy caro, y Fassi será el tipo que la guapeo y terminó arrodillado ante el poder. Esto lo debilita mucho y es toda una incógnita su futuro en Talleres ya que muchos hinchas se sentirán defraudados con estas declaraciones.
