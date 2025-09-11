Restan nueve meses para que inicie el Mundial 2026 y ya empezaron a trascender ciertos detalles de interés general para los futboleros. Si bien resta que se conozca la mayoría de los clasificados a la Copa del Mundo, se conoció en qué horarios se disputarán los encuentros.
A AGENDAR
Atención: estos son los posibles horarios del Mundial 2026
Trascendieron los posibles horarios de disputa de los partidos del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
En la Concacaf, los tres anfitriones ya tienen su pasaje asegurado: Estados Unidos, Canadá y México. Además, el área norte y centroamericana definirá, entre septiembre y noviembre, qué tres selecciones se quedarán con los boletos restantes y cuáles dos accederán al repechaje.
La AFC también avanza con su clasificación y ya cuenta con seis países confirmados: Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán. El resto de los cupos directos, así como las plazas para el repechaje, se dirimirán en un minitorneo que se jugará en los últimos meses del año, con selecciones como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Irak, Arabia Saudí e Indonesia todavía en carrera.
En el caso de África, Marruecos y Túnez ya aseguraron su participación en la Copa del Mundo. El continente dispone de nueve plazas directas, más un repechaje, que se resolverán en un calendario intenso entre septiembre y noviembre de 2025, con potencias como Senegal, Nigeria, Costa de Marfil, Egipto, Ghana y Camerún en busca de su lugar.
En tanto, la UEFA recién inició en marzo pasado su extenso proceso clasificatorio, que pondrá en juego 16 boletos entre las 55 federaciones afiliadas (con la excepción de Rusia, suspendida). El camino europeo se extenderá hasta mediados de 2026 y promete ser uno de los más disputados.
Todos los clasificados al Mundial 2026
- Canadá - anfitrión
- México - anfitrión
- Estados Unidos - anfitrión
- Argentina
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Colombia
- Paraguay
- Uruguay
- Marruecos
- Túnez
Los horarios de los partidos del Mundial 2026
En nuestro país, el primer encuentro de cada día se disputará a las 13hs. La actividad continuará con otro duelo a las 16hs, uno a las 19hs y el último a las 22hs.
Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tuvimos que madrugar para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los demás eran a las 10, 13 y 16 horas.
El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones. Estas serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.
Cuándo empieza el Mundial 2026
El Mundial 2026, que por primera vez se llevará a cabo en tres países en simultáneo (Estados Unidos, Canadá y México), comenzará en solo 9 meses, específicamente, el 11 de junio, mientras que la final será el 19 de julio.
El sorteo de la Copa del Mundo será el próximo 5 de diciembre, en el Kennedy Center, ubicado en Washington.
