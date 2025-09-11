Atención: estos son los posibles horarios del Mundial 2026

Todos los clasificados al Mundial 2026

Canadá - anfitrión

México - anfitrión

Estados Unidos - anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

Marruecos

Túnez

Los horarios de los partidos del Mundial 2026

En nuestro país, el primer encuentro de cada día se disputará a las 13hs. La actividad continuará con otro duelo a las 16hs, uno a las 19hs y el último a las 22hs.

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tuvimos que madrugar para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los demás eran a las 10, 13 y 16 horas.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones. Estas serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

image Resta cada vez menos para el Mundial 2026.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El Mundial 2026, que por primera vez se llevará a cabo en tres países en simultáneo (Estados Unidos, Canadá y México), comenzará en solo 9 meses, específicamente, el 11 de junio, mientras que la final será el 19 de julio.

El sorteo de la Copa del Mundo será el próximo 5 de diciembre, en el Kennedy Center, ubicado en Washington.

