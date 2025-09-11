Venezuela echó al Bocha Batista y Nicolás Maduro exigió cambios (¿?)

La Selección Boliviana, en cambio, hizo los deberes y le ganó 1-0 a Brasil en los 4100 metros sobre el nivel del mar y se ganó el derecho a disputar la repesca.

Batista out y mensaje de Nicolás Maduro

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol notificó que tanto Batista como sus colaboradores dentro del cuerpo técnico cesen sus funciones y ahora buscarán un nuevo estratega para intentar conseguir la clasificación al Mundial 2030, que de conseguirlo, sería la primera participación en su historia. Se lee:

"La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando 'Bocha' Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico.

La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación.

Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución.

La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista".

Desde que asumió en el cargo para suceder a José Néstor Pékerman, fueron 28 los partidos que dirigió Fernando Batista en la Selección de Venezuela: consiguió 9 triunfos, 8 empates y 11 caídas.

Quien tomó la posta también fue el presidente Nicolás Maduro, quien expresó la necesidad de lograr una "reestructuración del cuerpo técnico de la selección" y una "reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".

La carta de despedida del Bocha Batista

"Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto.

El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino.

Quiero agradecer a la Federación por el apoyo constante y especialmente a su presidente, Jorge Giménez, que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado.

Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento.

Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor.

Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro.

Gracias, de corazón".