El sueño de Donald Trump: Venezuela quedó afuera del Mundial

El conjunto altiplánico se impuso 1-0 sobre la Canarinha en los 4100 metros sobre el nivel del mar gracias a un dudoso penal que Miguel Terceros intercambió por gol. Ancelotti puso casi todos suplentes y no quiso arriesgar a sus figuras.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Carletto metió mano en el equipo y tuvo chances de igualar el trámite. De haberlo logrado, Venezuela hubiese regresado al séptimo puesto, y, por ende, al repechaje. Esto se debe a que la Vinotinto y la Verde hubieran quedado empardados en puntos pero con mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados para los de Batista.

Venezuela dependía de sí mismo para sacar boleto a los play-offs, pero no pudo. "Simplemente pedirle, pedirle disculpas al pueblo venezolano, por el sueño que teníamos junto a estos jugadores, de poder clasificar al repechaje", dijo el Bocha Batista en el post-partido.

image Venezuela se queda sin Mundial.

El Presidente de los Estados Unidos de América no es una persona muy futbolera ni mucho menos. Sin embargo, le debe haber dibujado una sonrisa la noticia de que Venezuela quedó afuera la Copa del Mundo que USA (junto a Canadá y México) organizarán el año que viene.

Para el pueblo venezolano es un golpe bajo debido a la enorme expectativa e ilusión que representa participar de un Mundial de Fútbol. Además, en horas de la mañana de este martes 9 de septiembre, Nicolás Maduro había anunciado el adelantamiento de la Navidad para el 1º de octubre.

La noticia se conoció en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde el mandatario afirmó que "se aplicará la fórmula de otros años".

Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad

No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. De hecho, ya lo había hecho cinco años atrás, en 2020, durante la pandemia, en 2021 y también en 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porktendencia/status/1965210269908640086&partner=&hide_thread=false “Venezuela”:

Porque Maduro decretó que la Navidad comenzará el 1 de octubre pic.twitter.com/7QseAv7ga1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 9, 2025

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Embed

Te puede interesar también...

¿Piñas en el canal de Flavio Azzaro?: Qué pasó entre Renzo Pantich y Jorge Albarracín

Un resistido por los hinchas de River clavó un golazo en la victoria de Paraguay

Polémica con Hernán Feler (TyC Sports) por el partido de la Selección Argentina