urgente24
GOLAZO24 Venezuela > Donald Trump > Nicolás Maduro

PALPITANDO 2026

El sueño de Donald Trump: Venezuela quedó afuera del Mundial

Venezuela quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México en la última fecha. Gol de Donald Trump.

10 de septiembre de 2025 - 10:40
Trump Maduro

En menos de 24 horas, Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, anunció nuevamente el adelantamiento de la Navidad y, poco después, quedó excluida del Mundial 2026. El conjunto dirigido por el argentino Fernando "Bocha" Batista fue goleado 3-6 por Colombia y perdió la chance de jugar el repechaje.

La Vinotinto hizo las cosas bastante bien a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo, se ahogó en la orilla. Este martes (9/9), fue goleado por la selección cafetera (ya clasificada a la próxima Copa del Mundo) y sepultó sus chances de disputar el torneo ecuménico del año entrante.

Venezuela se quedó sin nafta en un partido muy cambiante: lo ganaba 1-0 desde los 3 minutos, se lo empataron a los 10', pasó a ganarlo nuevamente a los 12', se lo volvieron a igualar a los 42' y en el segundo tiempo fue un vendaval colombiano de la mano de Luis Suárez (no el Pistolero, claro), que convirtió un hattrick, sumado a un tanto anotado en la primera etapa.

Seguir leyendo

Embed

La eliminación

Al combinado dirigido por Batista le hubiera bastado, pese a la goleada sufrida, un gol de Brasil ante Bolivia para mantener el 7º puesto, que es el de repechaje, y con el que había comenzado la jornada eliminatoria.

El conjunto altiplánico se impuso 1-0 sobre la Canarinha en los 4100 metros sobre el nivel del mar gracias a un dudoso penal que Miguel Terceros intercambió por gol. Ancelotti puso casi todos suplentes y no quiso arriesgar a sus figuras.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Carletto metió mano en el equipo y tuvo chances de igualar el trámite. De haberlo logrado, Venezuela hubiese regresado al séptimo puesto, y, por ende, al repechaje. Esto se debe a que la Vinotinto y la Verde hubieran quedado empardados en puntos pero con mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados para los de Batista.

Venezuela dependía de sí mismo para sacar boleto a los play-offs, pero no pudo. "Simplemente pedirle, pedirle disculpas al pueblo venezolano, por el sueño que teníamos junto a estos jugadores, de poder clasificar al repechaje", dijo el Bocha Batista en el post-partido.

image
Venezuela se queda sin Mundial.

Venezuela se queda sin Mundial.

Derrota de Nicolás Maduro (gol de Donald Trump)

El Presidente de los Estados Unidos de América no es una persona muy futbolera ni mucho menos. Sin embargo, le debe haber dibujado una sonrisa la noticia de que Venezuela quedó afuera la Copa del Mundo que USA (junto a Canadá y México) organizarán el año que viene.

Para el pueblo venezolano es un golpe bajo debido a la enorme expectativa e ilusión que representa participar de un Mundial de Fútbol. Además, en horas de la mañana de este martes 9 de septiembre, Nicolás Maduro había anunciado el adelantamiento de la Navidad para el 1º de octubre.

La noticia se conoció en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde el mandatario afirmó que "se aplicará la fórmula de otros años".

Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad

No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. De hecho, ya lo había hecho cinco años atrás, en 2020, durante la pandemia, en 2021 y también en 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porktendencia/status/1965210269908640086&partner=&hide_thread=false

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Embed

Te puede interesar también...

¿Piñas en el canal de Flavio Azzaro?: Qué pasó entre Renzo Pantich y Jorge Albarracín

Un resistido por los hinchas de River clavó un golazo en la victoria de Paraguay

Polémica con Hernán Feler (TyC Sports) por el partido de la Selección Argentina

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES