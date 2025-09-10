En menos de 24 horas, Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, anunció nuevamente el adelantamiento de la Navidad y, poco después, quedó excluida del Mundial 2026. El conjunto dirigido por el argentino Fernando "Bocha" Batista fue goleado 3-6 por Colombia y perdió la chance de jugar el repechaje.
PALPITANDO 2026
El sueño de Donald Trump: Venezuela quedó afuera del Mundial
Venezuela quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México en la última fecha. Gol de Donald Trump.
La Vinotinto hizo las cosas bastante bien a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo, se ahogó en la orilla. Este martes (9/9), fue goleado por la selección cafetera (ya clasificada a la próxima Copa del Mundo) y sepultó sus chances de disputar el torneo ecuménico del año entrante.
Venezuela se quedó sin nafta en un partido muy cambiante: lo ganaba 1-0 desde los 3 minutos, se lo empataron a los 10', pasó a ganarlo nuevamente a los 12', se lo volvieron a igualar a los 42' y en el segundo tiempo fue un vendaval colombiano de la mano de Luis Suárez (no el Pistolero, claro), que convirtió un hattrick, sumado a un tanto anotado en la primera etapa.
La eliminación
Al combinado dirigido por Batista le hubiera bastado, pese a la goleada sufrida, un gol de Brasil ante Bolivia para mantener el 7º puesto, que es el de repechaje, y con el que había comenzado la jornada eliminatoria.
El conjunto altiplánico se impuso 1-0 sobre la Canarinha en los 4100 metros sobre el nivel del mar gracias a un dudoso penal que Miguel Terceros intercambió por gol. Ancelotti puso casi todos suplentes y no quiso arriesgar a sus figuras.
Sin embargo, en el segundo tiempo, Carletto metió mano en el equipo y tuvo chances de igualar el trámite. De haberlo logrado, Venezuela hubiese regresado al séptimo puesto, y, por ende, al repechaje. Esto se debe a que la Vinotinto y la Verde hubieran quedado empardados en puntos pero con mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados para los de Batista.
Venezuela dependía de sí mismo para sacar boleto a los play-offs, pero no pudo. "Simplemente pedirle, pedirle disculpas al pueblo venezolano, por el sueño que teníamos junto a estos jugadores, de poder clasificar al repechaje", dijo el Bocha Batista en el post-partido.
Derrota de Nicolás Maduro (gol de Donald Trump)
El Presidente de los Estados Unidos de América no es una persona muy futbolera ni mucho menos. Sin embargo, le debe haber dibujado una sonrisa la noticia de que Venezuela quedó afuera la Copa del Mundo que USA (junto a Canadá y México) organizarán el año que viene.
Para el pueblo venezolano es un golpe bajo debido a la enorme expectativa e ilusión que representa participar de un Mundial de Fútbol. Además, en horas de la mañana de este martes 9 de septiembre, Nicolás Maduro había anunciado el adelantamiento de la Navidad para el 1º de octubre.
La noticia se conoció en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde el mandatario afirmó que "se aplicará la fórmula de otros años".
No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. De hecho, ya lo había hecho cinco años atrás, en 2020, durante la pandemia, en 2021 y también en 2024.
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas
Te puede interesar también...
¿Piñas en el canal de Flavio Azzaro?: Qué pasó entre Renzo Pantich y Jorge Albarracín
Un resistido por los hinchas de River clavó un golazo en la victoria de Paraguay
Polémica con Hernán Feler (TyC Sports) por el partido de la Selección Argentina