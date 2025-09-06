Acuerdo Donald Trump - Robert F. Kennedy Jr. impacta en el corazón de la salud pública de USA

Este cambio en su discurso se produjo un día después de una tumultuosa audiencia en el Congreso, donde senadores de ambos partidos, incluidos los médicos Bill Cassidy y John Barrasso, criticaron duramente a Kennedy por los cambios en las políticas de vacunación. Barrasso, citando datos de la encuestadora de Trump, señaló que una abrumadora mayoría de los votantes, incluido el 81% de los votantes de Trump, cree que las recomendaciones sobre vacunas deben provenir de científicos y expertos en salud.

Pese a la presión, Trump ha defendido a Kennedy, argumentando que tiene "buenas intenciones" y "una mentalidad diferente" en materia de salud. El presidente incluso recibió con agrado la sugerencia de Kennedy de que se le otorgue un Premio Nobel por sus esfuerzos en la Operación Warp Speed, según una fuente de la Casa Blanca, publicó Reuters.

La situación es una prueba de la voluntad de Trump de romper con las instituciones establecidas, una tendencia que ha marcado su carrera política. Mientras su vicepresidente, J.D. Vance, defiende a Kennedy en redes sociales, la alianza genera incertidumbre y plantea una pregunta clave: ¿está Trump dispuesto a asumir el riesgo político de un posible brote de enfermedades si las tasas de vacunación continúan bajando?

