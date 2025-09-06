El presidente Donald Trump mantiene su firme apoyo a Robert F. Kennedy Jr., su secretario de Salud, a pesar de la creciente presión del Congreso y las alarmas de expertos en salud pública. La inusual alianza política generó controversia y podría tener graves consecuencias en la salud de los estadounidenses así como riesgos políticos para el propio Trump, publicó Reuters.
EL BINOMIO ANTIVACUNAS
Acuerdo Donald Trump - Robert F. Kennedy Jr. impacta en el corazón de la salud pública de USA
Tormenta en la salud pública: El respaldo de Trump a R. Kennedy Jr., un activista antivacunas, genera una crisis y pone a prueba el sistema de salud del país
Desde su nombramiento, Kennedy, conocido por su escepticismo sobre las vacunas, ha implementado cambios radicales. Ha recortado fondos para la investigación de vacunas, restringido el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y destituido a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia responsable de las recomendaciones de vacunación en USA.
Salud: encuestas
Expertos en salud pública, como Gregg Gonsalves de la Escuela de Salud Pública de Yale, advierten que este "matrimonio de conveniencia" tendrá resultados "desastrosos y sin precedentes". Esta preocupación se ve amplificada por la disminución de la confianza en las vacunas entre los republicanos, que ha caído del 57% al 41% en cinco años, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
La ambivalencia de Trump y las críticas en el Congreso
La postura de Trump sobre las vacunas es compleja. Aunque se atribuyó el mérito de acelerar el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 con la Operación Warp Speed, ha mostrado cautela en su adopción. Sin embargo, en un giro sorprendente, recientemente elogió las vacunas contra la polio y el COVID-19, destacando su eficacia, según publicó Político.
Este cambio en su discurso se produjo un día después de una tumultuosa audiencia en el Congreso, donde senadores de ambos partidos, incluidos los médicos Bill Cassidy y John Barrasso, criticaron duramente a Kennedy por los cambios en las políticas de vacunación. Barrasso, citando datos de la encuestadora de Trump, señaló que una abrumadora mayoría de los votantes, incluido el 81% de los votantes de Trump, cree que las recomendaciones sobre vacunas deben provenir de científicos y expertos en salud.
Pese a la presión, Trump ha defendido a Kennedy, argumentando que tiene "buenas intenciones" y "una mentalidad diferente" en materia de salud. El presidente incluso recibió con agrado la sugerencia de Kennedy de que se le otorgue un Premio Nobel por sus esfuerzos en la Operación Warp Speed, según una fuente de la Casa Blanca, publicó Reuters.
La situación es una prueba de la voluntad de Trump de romper con las instituciones establecidas, una tendencia que ha marcado su carrera política. Mientras su vicepresidente, J.D. Vance, defiende a Kennedy en redes sociales, la alianza genera incertidumbre y plantea una pregunta clave: ¿está Trump dispuesto a asumir el riesgo político de un posible brote de enfermedades si las tasas de vacunación continúan bajando?
