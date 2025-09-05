Trump, no suelta al Caribe, despliega F-35 en Puerto Rico y acorrala a Maduro

Al mismo tiempo, dijo que apunta con su artillería contra el Cártel de los Soles, banda transnacional vinculada a Nicolás Maduro, mientras, casi en simultáneo, el Departamento de Estado estadounidense le ponía precio a la cabeza del líder chavista, elevando la recompensa a 50 millones de dólares, según lo dispuso la cartera que depende del secretario de Estado, Marco Rubio.

image

El pasado 2 de septiembre, las alarmas de Caracas y de sus aliados surcaribeños se encendieron por completo cuando Washington viralizó una imagen del ataque letal en mar abierto cerca de Venezuela contra una embarcación, atribuida al Tren de Aragua, un cártel venezolano, que traficaba droga y cuyo cargamento procedía de Caracas.

En el acto murieron 11 personas, calificadas como "terroristas narcos” por parte de la administración trumpista.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval.

Panorama de tensiones entre Trump y Maduro, mientras la oposición venezolana clama por "intervención" (menos Guaidó)

El USS Lake Erie , un crucero de misiles guiados, el USS Newport News , un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, a hora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque.

, un crucero de misiles guiados, , un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el hora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, Dichas embarcaciones de guerra están equipadas con sistemas de misiles guiados Aegis, lo que les permite derribar barcos de mercenarios o abatir a narcotraficantes para detener el tráfico de fentanilo desde el Caribe a la jurisdicción estadounidense.

lo que les permite derribar barcos de mercenarios o abatir a narcotraficantes para detener el tráfico de fentanilo desde el Caribe a la jurisdicción estadounidense. El Secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , repudió este jueves (04/09/25) las críticas de la ONU al despliegue de los seis destructores estadounidenses en el sur caribeño y aseguró que no le importa qué diga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que esa entidad emitiera un informe negando que desde Venezuela se trafique drogas.

, en el sur caribeño y aseguró que no le importa qué diga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que esa entidad emitiera un informe negando que desde Venezuela se trafique drogas. Nicolás Maduro, actual enemigo de Washington, acusó a Rubio de querer "llenarle las manos de sangre" a Trump , dando a entender que le mojó la oreja para este asedio: "La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump".

, dando a entender que le mojó la oreja para este asedio: "La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asegura este miércoles (03/09/23) que la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro lo está cercando cada día más, por lo que “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”. "Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados", afirma Machado en una declaración en video pregrabada.

Otras noticias de Urgente24

Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina

Escala el conflicto en Ternium: Guerra por bajos salarios y despidos

Verónica Magario difundió un texto convocando a votar el 07/09 contra Javier Milei

Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió