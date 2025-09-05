El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes (05/09/25) el despliegue de aviones de combate F-35 sobre Puerto Rico, un estado libre asociado estadounidense, en medio de las actuales tensiones con el Caribe por los seis destructores de la Marina de EE.UU. que surcan sus aguas y las de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de ser la cabeza del tráfico de drogas del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles hacia jurisdicción norteamericana.
PRESENCIA MILITAR
Trump, no suelta al Caribe, despliega F-35 en Puerto Rico y acorrala a Maduro
Donald Trump, bajo el argumento de luchar contra el flujo internacional de drogas, despliega aviones F-35 en Puerto Rico, continúa con su asedio naval en el sur del Caribe y surca las aguas de Maduro y Petro.
Trump dispuso en esta jornada el despliegue de diez aviones F-35 a un aeródromo en Puerto Rico, para realizar operaciones de derribo contra el narcotráfico, según divulgaron dos fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Reuters, lo que incrementa la presencia militar estadounidense en el Caribe, que en las últimas semanas ha sido reforzada con embarcaciones navales de la US Navy surcando mar abierto, las cuales están autorizadas a lanzar misiles, como ya lo han hecho la semana pasada, cuando lanzaron un ataque letal contra una embarcación del Tren de Aragua que salía de Venezuela.
Las fuentes que dialogaron con Reuters afirman que este movimiento persigue la nueva política gubernamental de Trump de desbaratar el flujo de drogas desde el sur caribeño a Estados Unidos, con barcazas que mueven la droga y luego la pasan por la frontera sur estadounidense, para paliar la actual crisis de salud pública por el fentanilo, un potente opiáceo altamente adictivo que produce más de cien mil muertes al año en EE.UU.
Trump eleva la tensión con Maduro
Donald Trump envió el pasado 19 de agosto al sur del Caribe varios buques de guerra con más de 4.500 soldados a bordo, cerca de las costas venezolanas, utilizando el argumento de que Washington intenta combatir el flujo mundial de drogas que se cuela hacia Estados Unidos.
Al mismo tiempo, dijo que apunta con su artillería contra el Cártel de los Soles, banda transnacional vinculada a Nicolás Maduro, mientras, casi en simultáneo, el Departamento de Estado estadounidense le ponía precio a la cabeza del líder chavista, elevando la recompensa a 50 millones de dólares, según lo dispuso la cartera que depende del secretario de Estado, Marco Rubio.
El pasado 2 de septiembre, las alarmas de Caracas y de sus aliados surcaribeños se encendieron por completo cuando Washington viralizó una imagen del ataque letal en mar abierto cerca de Venezuela contra una embarcación, atribuida al Tren de Aragua, un cártel venezolano, que traficaba droga y cuyo cargamento procedía de Caracas.
En el acto murieron 11 personas, calificadas como "terroristas narcos” por parte de la administración trumpista.
“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval.
Panorama de tensiones entre Trump y Maduro, mientras la oposición venezolana clama por "intervención" (menos Guaidó)
- El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, ahora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque.
- Dichas embarcaciones de guerra están equipadas con sistemas de misiles guiados Aegis, lo que les permite derribar barcos de mercenarios o abatir a narcotraficantes para detener el tráfico de fentanilo desde el Caribe a la jurisdicción estadounidense.
- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, repudió este jueves (04/09/25) las críticas de la ONU al despliegue de los seis destructores estadounidenses en el sur caribeño y aseguró que no le importa qué diga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que esa entidad emitiera un informe negando que desde Venezuela se trafique drogas.
- Nicolás Maduro, actual enemigo de Washington, acusó a Rubio de querer "llenarle las manos de sangre" a Trump, dando a entender que le mojó la oreja para este asedio: "La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump".
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asegura este miércoles (03/09/23) que la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro lo está cercando cada día más, por lo que “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”.
"Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados", afirma Machado en una declaración en video pregrabada.
Otras noticias de Urgente24
Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina
Escala el conflicto en Ternium: Guerra por bajos salarios y despidos
Verónica Magario difundió un texto convocando a votar el 07/09 contra Javier Milei
Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió