Maduro dice que Trump "inventa un cuento" y Machado afirma que "falta poco"

“Vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes”, aseguró Maduro, señalando a un grupo de personas que lo rodeaban, durante un encuentro en Caracas.

"La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump", sentenció.

Maduro, prófugo de Estados Unidos y con recompensa duplicada, aseveró que más allá de las riquezas naturales, EE.UU. también persigue "una segunda riqueza que quizá es más poderosa que cualquier otra".

"¿Saben qué riqueza es? El proyecto de Simón Bolívar, el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI. Ellos buscan acabar de raíz con el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar y del gran Antonio José de Sucre. Quieren destruir el ejemplo de lo que estamos haciendo", agregó.

Machado: “falta poco” para el adiós a Maduro

Desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela.

El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, ahora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se cuela a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.

En este contexto, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asegura este miércoles (03/09/23) que la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro lo está cercando cada día más, por lo que “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”.

"Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados", afirma Machado en una declaración en video pregrabada.

Trump sobre el abatimiento de una barcaza del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump informó que fuerzas de USA hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela.

Detalló que el operativo en el Caribe neutralizó un barco vinculado al narcotráfico que transportaba “muchas drogas” desde territorio venezolano.

image Las Fuerzas Armadas de EE.UU., atacaron con un misil a una embarcación venezolana, lo que provocó su hundimiento y la muerte instantánea de 11 tripulantes del Tren de Aragua, una banda trasnacional venezolana.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval.

