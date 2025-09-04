Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina

En la final de la Copa Libertadores de 2018, el micro de Boca fue atacado a piedrazos en Libertador y Monroe, dejando jugadores heridos y llevando la definición a Madrid.

En 2025, la ministra de seguridad Patricia Bullrich repitió la “ratonera” al hacer un acto en Moreno, donde la comitiva presidencial también fue atacada con piedras.

3-Anamá Ferreyra expuso a Martín Tetaz en un vivo: contó que tuvieron una cita luego de hacer match en Tinder.

El economista fue invitado al programa “No damos abasto” (Love/ST TV) y se sorprendió cuando la exmodelo recordó el encuentro que tuvieron tras cruzarse en la famosa app de citas.

"Tuvimos una cita, pero me dejó abandonada y tirada", dijo Anamá en modo de queja hacia el diputado nacional.

¿Donde hubo fuego… cenizas quedan?

4-Eugenia Rodríguez emocionó a todos en La Voz Argentina y ya se perfila como la gran favorita del reality de Telefe.

Interpretó de manera brillante "It’s All Coming Back to Me N ow", una difícil canción del repertorio de la legendaria canadiense Céline Dion.

Los jurados quedaron impactados con su magistral actuación y la ovacionaron en el escenario.