1-El acto de cierre de La Libertad Avanza y Javier Milei en Moreno tuvo una convocatoria muy baja, con apenas unas 1.000 personas presentes.
RESUMEN AUDIOVISUAL 4/9
Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina
Milei no sumó ni un millar de personas en Moreno; Bullrich, como en 2018, bajo piedras; Tetaz (¿Qué tendrá el petiso?) y una Celine Dion tucumana en La Voz.
Hubo casi tantos policías federales y bonaerenses como asistentes en el operativo.
El despliegue de seguridad costó más de 100 millones de pesos, dejando en evidencia las falencias del conurbano profundo y la falta de público que sigue a Javier Milei.
2-La ministra de Seguridad Patricia Bullrich estuvo en el centro de dos episodios separados por siete años: 2018 y 2025.
En la final de la Copa Libertadores de 2018, el micro de Boca fue atacado a piedrazos en Libertador y Monroe, dejando jugadores heridos y llevando la definición a Madrid.
En 2025, la ministra de seguridad Patricia Bullrich repitió la “ratonera” al hacer un acto en Moreno, donde la comitiva presidencial también fue atacada con piedras.
3-Anamá Ferreyra expuso a Martín Tetaz en un vivo: contó que tuvieron una cita luego de hacer match en Tinder.
El economista fue invitado al programa “No damos abasto” (Love/ST TV) y se sorprendió cuando la exmodelo recordó el encuentro que tuvieron tras cruzarse en la famosa app de citas.
"Tuvimos una cita, pero me dejó abandonada y tirada", dijo Anamá en modo de queja hacia el diputado nacional.
¿Donde hubo fuego… cenizas quedan?
4-Eugenia Rodríguez emocionó a todos en La Voz Argentina y ya se perfila como la gran favorita del reality de Telefe.
Interpretó de manera brillante "It’s All Coming Back to Me N ow", una difícil canción del repertorio de la legendaria canadiense Céline Dion.
Los jurados quedaron impactados con su magistral actuación y la ovacionaron en el escenario.