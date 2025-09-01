Después de probar con "Los Tinelli" en Prime Video, Marcelo Tinelli vuelve a mover el tablero mediático y apuesta al streaming, donde prepara un nuevo proyecto que se verá en YouTube. Todavía hay pocos detalles, pero va a incluir actualidad, humor y sorpresas, siendo un cambio importante en su carrera y en cómo se relaciona con la audiencia.
NO SE DA POR VENCIDO
Marcelo Tinelli cambia la televisión por el streaming: Qué se viene para su público
Marcelo Tinelli se sube al mundo digital con un nuevo proyecto en YouTube. Humor, actualidad y sorpresas para sus seguidores, fuera de la TV tradicional.
Adiós al Bailando, hola al streaming: El nuevo rumbo de Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli entendió que la televisión tradicional ya no le da lo que necesita. Después de años de marcar la agenda con el Bailando y otros formatos, ahora el conductor decidió probar algo distinto. Primero fue "Los Tinelli", el reality familiar que se estrenó en enero de 2025 en Prime Video y mostró a la familia en Uruguay. Esa experiencia le sirvió para medir cómo reaccionaba el público en un formato distinto, más íntimo y digital.
Según Laura Ubfal, Tinelli "estaba negociando, no estaba muy convencido", lo cual muestra que no se tiró a cualquier proyecto: quiso asegurarse de que valiera la pena y encajara con su estilo. El conductor se suma así a una tendencia que ya explotaron figuras como Viviana Canosa y Jorge Rial: el streaming dejó de ser un complemento y se convirtió en el lugar donde hay que estar.
Con este movimiento, Tinelli busca mantener su presencia mediática pero ahora en un terreno donde el público es más exigente, rápido y conectado. La jugada clara es reinventarse sin perder su sello, pero adaptándose a lo que hoy consume la gente, con formatos más ágiles y directos.
Tinelli en YouTube: Así será su nuevo programa
El programa se llamará en Carnaval por YouTube e incluirá actualidad con humor, algo que Tinelli ya viene explorando. Según Pepe Ochoa en LAM (América TV), "No sé si va a ser una política dura, pero hay toda una parte que van a jugar con algo que Marcelo quiere hacer hace tiempo, que es el humor".
La dupla que lo acompañará está definida: Sabrina Rojas, conductora de "Pasó en América", e Iván Ramírez, comediante e imitador de figuras como Darío Barassi, Ángel de Brito, Guillermo Francella y Javier Milei. Se comenta que el programa saldrá dos veces por semana, de noche, aunque no se descarta que aumente según cómo responda la audiencia.
Con este proyecto, Tinelli se mete de lleno en el mundo digital para seguir siendo relevante y no perder el contacto con un público que ya no mira televisión de la misma forma. Es un salto arriesgado, pero a su estilo: directo, con humor y manteniendo el protagonismo que siempre tuvo.
