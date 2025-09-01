Marcelo Tinelli cambia la televisión por el streaming: Qué se viene para su público

Tinelli en YouTube: Así será su nuevo programa

El programa se llamará en Carnaval por YouTube e incluirá actualidad con humor, algo que Tinelli ya viene explorando. Según Pepe Ochoa en LAM (América TV), "No sé si va a ser una política dura, pero hay toda una parte que van a jugar con algo que Marcelo quiere hacer hace tiempo, que es el humor".

image El programa será en YouTube con Sabrina Rojas e Iván Ramírez, una mezcla de actualidad y humor. Saldrá dos veces por semana, apuntando a un público más ágil y exigente.

La dupla que lo acompañará está definida: Sabrina Rojas, conductora de "Pasó en América", e Iván Ramírez, comediante e imitador de figuras como Darío Barassi, Ángel de Brito, Guillermo Francella y Javier Milei. Se comenta que el programa saldrá dos veces por semana, de noche, aunque no se descarta que aumente según cómo responda la audiencia.

Con este proyecto, Tinelli se mete de lleno en el mundo digital para seguir siendo relevante y no perder el contacto con un público que ya no mira televisión de la misma forma. Es un salto arriesgado, pero a su estilo: directo, con humor y manteniendo el protagonismo que siempre tuvo.

