Marcelo Moretti y San Lorenzo en alerta: Suena un discípulo de Lammens y Tinelli

Culotta, aseguró en Dsports Radio lo siguiente: "Entre 4 y 5 miembros del oficialismo me dijeron que el lunes renunciarían a San Lorenzo".

image

El periodista Leandro Alves de ESPN aseguró que se necesitan 9 renuncias más como para poder generar una acefalía y en consecuencia, un gobierno de transición.

El nombre que toma fuerza para gobernar en caso de que esto suceda, es el de Sergio Costantino, quien tuvo participación en los gobiernos de Matías Lammens y Marcelo Tinelli.

Además, fue el candidato de San Lorenzo Querido en diciembre de 2023.

Además, "Chiche", está en Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social (SSISAI) de la Ciudad de Buenos Aires.

El periodista Bautista Dell’ Acqua, al igual que varios otros, informó: "Sergio Costantino es quien mas consenso reúne, dentro del oficialismo y la oposición, para liderar un gobierno de transición, en caso de que este se lleve a cabo. A esta hora, no hay otra opción. ´Es el único que presentó un plan con soluciones para afrontar la crisis´, esgrimen desde adentro"

image

La gente en redes rápidamente comenzó a expresarse, ya que recuerdan su pasado oficialista en épocas Lammens y Tinelli.

San Lorenzo y el fútbol

Pocos son los clubes del fútbol argentino que tienen al equipo profesional en un segundo plano. San Lorenzo es uno.

El equipo de Damián Ayude, funciona como un "recreo" en medio de la importante crisis institucional.

Por el momento, el entrenador y sus jugadores están haciendo un buen trabajo y el próximo sábado 30 de agosto tendrán uno de los partidos más importantes del año.

Desde las 14:45 en el Pedro Bidegain, el Ciclón se enfrentará a Huracán por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Embed

Si obtiene una victoria en el clásico, el Cuervo, podría treparse a lo más alto de la zona A, a la espera de River y Vélez.

