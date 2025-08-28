Días movidos en la política de San Lorenzo: se presentaron renuncias en la Comisión Directiva y el respaldo al presidente Marcelo Moretti se reduce cada vez más. La idea de un gobierno de transición gana fuerza, y algunos mencionan a un discípulo de Matías Lammens y Marcelo Tinelli como posible líder del mismo.
¿GOBIERNO DE TRANSICIÓN?
Marcelo Moretti y San Lorenzo en alerta: Suena un discípulo de Lammens y Tinelli
Las renuncias en San Lorenzo hacen pensar en una posible acefalía. ¿Se va Marcelo Moretti y agarra alguien que estuvo con Matías Lammens y Marcelo Tinelli?
En el medio, está la cuestión futbolística debido a que el Ciclón de Damián Ayude se enfrentará a Huracán el próximo sábado 30 de agosto en el Nuevo Gasómetro.
Marcelo Moretti, renuncias y ¿gobierno de transición?
Ayer 27 de agosto fue un día movido en la política de San Lorenzo (como casi todos en los últimos meses), porque dos vocales opositores presentaron su renuncia a la Comisión Directiva.
Marcelo Culotta (quien fue candidato a presidente en 2023) y Agustina Nordenstrom (de César Francis) renunciaron a sus cargos. De la parte oficialista aún no hay salidas.
Culotta, aseguró en Dsports Radio lo siguiente: "Entre 4 y 5 miembros del oficialismo me dijeron que el lunes renunciarían a San Lorenzo".
El periodista Leandro Alves de ESPN aseguró que se necesitan 9 renuncias más como para poder generar una acefalía y en consecuencia, un gobierno de transición.
El nombre que toma fuerza para gobernar en caso de que esto suceda, es el de Sergio Costantino, quien tuvo participación en los gobiernos de Matías Lammens y Marcelo Tinelli.
Además, fue el candidato de San Lorenzo Querido en diciembre de 2023.
Además, "Chiche", está en Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social (SSISAI) de la Ciudad de Buenos Aires.
El periodista Bautista Dell’ Acqua, al igual que varios otros, informó: "Sergio Costantino es quien mas consenso reúne, dentro del oficialismo y la oposición, para liderar un gobierno de transición, en caso de que este se lleve a cabo. A esta hora, no hay otra opción. ´Es el único que presentó un plan con soluciones para afrontar la crisis´, esgrimen desde adentro"
La gente en redes rápidamente comenzó a expresarse, ya que recuerdan su pasado oficialista en épocas Lammens y Tinelli.
San Lorenzo y el fútbol
Pocos son los clubes del fútbol argentino que tienen al equipo profesional en un segundo plano. San Lorenzo es uno.
El equipo de Damián Ayude, funciona como un "recreo" en medio de la importante crisis institucional.
Por el momento, el entrenador y sus jugadores están haciendo un buen trabajo y el próximo sábado 30 de agosto tendrán uno de los partidos más importantes del año.
Desde las 14:45 en el Pedro Bidegain, el Ciclón se enfrentará a Huracán por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Si obtiene una victoria en el clásico, el Cuervo, podría treparse a lo más alto de la zona A, a la espera de River y Vélez.
