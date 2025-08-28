Andrés Fassi en modo Ángel Di María: Se la pudrió a Boca y River

Este mismo, consciente de esa marcha, ofreció que 25 socios ingresaran a dialogar adentro del estadio, pero los presentes se negaron. De esta manera, el presidente dialogó con la prensa.

Dentro de las declaraciones más importantes (en un tono algo vehemente), Fassi dijo: “Soy responsable y acá estoy, y bajo respeto y bajo normas que Talleres hace 11 años viene realizando, lo que quieran, con falta de respeto, lamentablemente ahí no entramos nosotros en esa estructura”.

Días atrás, Ángel Di María le respondió a Marcelo Gallardo y se la pudrió a Boca por el arbitraje. "Lo escuché (a Gallardo), yo no estoy sintiendo que me esté costando", dijo sobre el Muñeco y sobre el Xeneize aseguró : "Si hablamos de eso tendríamos que hablar del gol de Boca, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel".

En esta misma sintonía, Fassi decidió hablar sobre los dos clubes más grandes del país y expresó: " “River y Boca también tienen crisis deportivas gastando diez veces más que Talleres. Todos queremos que Talleres gane el domingo y hay que aceptar que estamos pasando por una crisis, y si estamos unidos es mucho más fácil”.

Lo que se le viene a Talleres de Carlos Tévez

La crisis futbolística de la T, provocó que comiencen los rumores de una posible salida de Carlos Tévez.

En conferencia de prensa, el Apache aseguró: "que la gente se quede tranquila: yo no voy a abandonar".

En cuanto al próximo encuentro, Talleres en la siguiente fecha se enfrentará a Deportivo Riestra. Dicho partido será el domingo 31 de agosto desde las 16:45 en el Mario Alberto Kempes.

En estos momentos, el Matador tiene los mismos puntos que Aldosivi y debería jugar un encuentro de desempate ante los marplatenses para sostenerse en primera división.

Independientemente de la actualidad, el único logro en el año del club cordobés, fue la Supercopa Internacional. Más allá de eso, quedó fuera de la Copa Libertadores (4° en el grupo), out de la Copa Argentina con Deportivo Armenio y en la Liga Profesional está con pésimos rendimientos.

