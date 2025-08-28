Feriados: el Gobierno estableció criterios, y Guillermo Francos decidirá cómo los traslada

El Gobierno de Javier Milei dispuso que los feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo disponga la autoridad competente. Y según quedó establecido en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente y el ministro del Interior, Guillermo Francos, este último será quién decida.
¿MODIFICA EL 12 DE OCTUBRE?
El Gobierno decidió que los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán fijos en su fecha original, sino que podrán moverse a criterio del ministerio de Guillermo Francos.
En la teoría, lo que se buscó fue completar un vacío legal en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales pero no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana. Pero en la práctica, lo que se hizo fue habilitar la posibilidad de un cambio justo antes de las elecciones de octubre.
Cabe remarcar que la medida no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.
El ministerio de Guillermo Francos decidirá los traslados
En el esquema vigente, se contempla el corrimiento de ciertos feriados para fomentar fines de semana largos. Pero, en ausencia de una pauta expresa sobre los feriados que coinciden con los días del fin de semana, el Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representa ir en contra del espíritu original de la norma.
De ese modo fue planteado en el texto publicado hoy, en donde se citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar una reglamentación que respete la voluntad del legislador sin alterar el contenido sustancial de la ley.
A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros será la autoridad de aplicación de esa norma. Tendrá la facultad de dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias para implementar los cambios que establece el nuevo decreto. Esto incluye la decisión específica de trasladar o no cada uno de los feriados alcanzados por la medida, y en qué fecha reprogramarlos dentro de las opciones habilitadas.
A partir de ahora, la autoridad designada podrá avanzar con las definiciones operativas correspondientes. De ese modo, los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.
De acuerdo con el articulado, el traslado podrá realizarse "al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior", y la determinación final quedará en manos de la Jefatura de Gabinete.
