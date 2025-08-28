Feriados: el Gobierno estableció criterios, y Guillermo Francos decidirá cómo los traslada

El ministerio de Guillermo Francos decidirá los traslados

En el esquema vigente, se contempla el corrimiento de ciertos feriados para fomentar fines de semana largos. Pero, en ausencia de una pauta expresa sobre los feriados que coinciden con los días del fin de semana, el Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representa ir en contra del espíritu original de la norma.

De ese modo fue planteado en el texto publicado hoy, en donde se citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar una reglamentación que respete la voluntad del legislador sin alterar el contenido sustancial de la ley.

A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros será la autoridad de aplicación de esa norma. Tendrá la facultad de dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias para implementar los cambios que establece el nuevo decreto. Esto incluye la decisión específica de trasladar o no cada uno de los feriados alcanzados por la medida, y en qué fecha reprogramarlos dentro de las opciones habilitadas.

francos.jpg Los traslados podrán realizarse "al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior", y la decisión quedará en manos de la Jefatura de Gabinete, que conduce actualmente Guillermo Francos.

A partir de ahora, la autoridad designada podrá avanzar con las definiciones operativas correspondientes. De ese modo, los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

De acuerdo con el articulado, el traslado podrá realizarse "al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior", y la determinación final quedará en manos de la Jefatura de Gabinete.

Con este nuevo escenario, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, es el único feriado trasladable y que cae en fin de semana en lo que resta de 2025, por lo que podría ser el único alcanzado por esta normativa, y justo antes de las elecciones... Con este nuevo escenario, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, es el único feriado trasladable y que cae en fin de semana en lo que resta de 2025, por lo que podría ser el único alcanzado por esta normativa, y justo antes de las elecciones...

