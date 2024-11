Calendario 2025: Confirmaron todos los feriados y findes largos

Asimismo, según información oficial, la diferencia con los feriados radica en que los días no laborables no implican el cumplimiento de tareas adicionales o extraordinarias, por lo que el salario a abonar será el normal, independientemente de si se trabaja o no.

A partir de esta medida, se fijan como "días no laborables con fines turísticos", las siguientes fechas: 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre,

De esta manera, el feriado por el Día del Trabajador será "puente" y comenzará el 1 hasta el 4 de mayo.

Luego, el del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (cae domingo), arrancará el viernes para formar un fin de semana de 3 días.

Por último, el Día de la Soberanía Nacional, se trasladará al 21 de noviembre para aprovechar otro finde largo.

Feriados inamovibles

* Miércoles 1° de enero: Año Nuevo.

* Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

* Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

* Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

* Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

* Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

* Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

* Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

* Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

* Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

* Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Lo que queda del 2024

Por su parte, en lo que resta del año, sólo están previstos dos feriados, uno es el del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que cae domingo, y el otro el 25 que es Navidad (miércoles). En tanto, no habrá más fines de semana largos antes de que termine el 2024.

