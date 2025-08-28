Madrid vs Comodoro Py: Fabiola Yáñez con nuevo novio y Alberto Fernández con juicio

image

La salida romántica en pleno barrio de Salamanca evidencia que Fabiola está reconstruyendo su vida personal, y que también proyecta independencia económica y laboral en Madrid. Esto coincide con su regreso al trabajo en comunicación y con el seguimiento mediático de su juicio por violencia de género contra Alberto Fernández, un proceso que sigue abierto y que define buena parte de su agenda en Buenos Aires.

Alberto Fernández vuelve a Comodoro Py: la batalla judicial continúa

Mientras Fabiola avanza en su vida personal, Alberto Fernández regresó a Comodoro Py para ratificar una denuncia por falso testimonio contra Miriam Verdugo, madre de su ex pareja. La acusación surge a partir del testimonio de Verdugo durante la investigación por violencia de género, donde afirmó haber presenciado episodios de violencia física y psicológica hacia su hija.

image Mientras tanto, Alberto Fernández ratificó una denuncia por falso testimonio contra la madre de Fabiola. La causa por violencia de género sigue abierta, y su defensa busca cuestionar la credibilidad de su exsuegra ante la Justicia.

Fernández llegó escoltado y pasó casi una hora ante el juez Ariel Lijo, aportando detalles y solicitando medidas de prueba para sostener su denuncia. La causa había sido archivada previamente, pero la Cámara Federal porteña ordenó reabrirla, permitiendo que la investigación avance a instancias de la querella.

Miriam Verdugo describió a Fabiola "como una rehén económica", con episodios de violencia física durante el embarazo y amenazas verbales permanentes. La causa por violencia de género aún espera ser elevada a juicio, y los abogados de Yáñez pidieron una condena que podría alcanzar los 12 años, según informó Infobae.

image

Acá hay un contraste evidente: mientras Fabiola busca recomponerse en Madrid y construir un nuevo proyecto personal, Alberto Fernández concentra sus esfuerzos en la defensa legal y en cuestionar la credibilidad de la madre de su ex. Dos frentes que corren en paralelo y mantienen el conflicto bajo el foco mediático y judicial, con repercusiones políticas, personales y legales que todavía no tienen un cierre claro.

