Fabiola Yáñez fue vista en Madrid disfrutando de un romance que llamó la atención de todos los medios. Mientras tanto, Alberto Fernández volvió a los tribunales de Comodoro Py para ratificar una denuncia contra la madre de su ex pareja. Dos mundos que parecen correr por carriles distintos, pero con historias que todavía prometen sorpresas.
CONTRASTES
Madrid vs Comodoro Py: Fabiola Yáñez con nuevo novio y Alberto Fernández con juicio
Fabiola Yáñez arrancó un romance en Madrid con un empresario español. Mientras tanto, Alberto Fernández vuelve a Comodoro Py en plena batalla judicial.
La nueva vida de Fabiola Yáñez en Madrid
Desde que dejó la Casa Rosada, Fabiola Yáñez se instaló en Madrid, tratando de ordenar su vida lejos del centro político y mediático. Pero según el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la ex primera dama fue fotografiada de la mano de un empresario gastronómico español, dueño de varios restaurantes reconocidos cerca de la Plaza del Sol.
"Estas fotos me llegan de un fotógrafo español que cuando la vio a esta famosa no dudó en escribirme. La famosa enamorada es la ex primera dama, Fabiola Yáñez, ex del presidente Alberto Fernández", explicó.
La cita se dio en The Library Wine Boutique and Cuisine, un restaurante donde el cubierto oscila entre 70 y 100 euros por persona, y fue descrita como una noche de "complicidad absoluta", con charlas risueñas y manos entrelazadas. Gustavo Descalzi, desde A la Tarde, sumó que Fabiola todavía se muestra cautelosa: "Todavía nada, pero necesitan una validación para construir un nuevo hogar en su departamento en Salamanca", en referencia a los trámites pendientes en Argentina sobre la disolución de la sociedad conyugal.
La salida romántica en pleno barrio de Salamanca evidencia que Fabiola está reconstruyendo su vida personal, y que también proyecta independencia económica y laboral en Madrid. Esto coincide con su regreso al trabajo en comunicación y con el seguimiento mediático de su juicio por violencia de género contra Alberto Fernández, un proceso que sigue abierto y que define buena parte de su agenda en Buenos Aires.
Alberto Fernández vuelve a Comodoro Py: la batalla judicial continúa
Mientras Fabiola avanza en su vida personal, Alberto Fernández regresó a Comodoro Py para ratificar una denuncia por falso testimonio contra Miriam Verdugo, madre de su ex pareja. La acusación surge a partir del testimonio de Verdugo durante la investigación por violencia de género, donde afirmó haber presenciado episodios de violencia física y psicológica hacia su hija.
Fernández llegó escoltado y pasó casi una hora ante el juez Ariel Lijo, aportando detalles y solicitando medidas de prueba para sostener su denuncia. La causa había sido archivada previamente, pero la Cámara Federal porteña ordenó reabrirla, permitiendo que la investigación avance a instancias de la querella.
Miriam Verdugo describió a Fabiola "como una rehén económica", con episodios de violencia física durante el embarazo y amenazas verbales permanentes. La causa por violencia de género aún espera ser elevada a juicio, y los abogados de Yáñez pidieron una condena que podría alcanzar los 12 años, según informó Infobae.
Acá hay un contraste evidente: mientras Fabiola busca recomponerse en Madrid y construir un nuevo proyecto personal, Alberto Fernández concentra sus esfuerzos en la defensa legal y en cuestionar la credibilidad de la madre de su ex. Dos frentes que corren en paralelo y mantienen el conflicto bajo el foco mediático y judicial, con repercusiones políticas, personales y legales que todavía no tienen un cierre claro.
--------------------------------------------------------------------
