Condenan a la esteticista de Fabiola Yañez por ejercer medicina de forma ilegal

"Hola Fabi, acá ya se filtró y sale mi nombre en los noticieros. Quería decirte si te sirve viendo en el celu tengo un mensaje donde me decís que tenés un hematoma. ¿Te sirve eso? O preferís que quede ahí y si me preguntan si vi violento (sic) digo que empujó (sic) la puerta con violencia el último día que nos vimos. Yo no sé qué decir, te digo. Me dicen que no diga nada, que no declare, que tenga cuidado con esto, que no me meta, que cuide a mi familia. Yo no sé, decime vos", fue el mensaje que se filtró a los medios en su momento.