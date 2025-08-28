Maximiliano Pullaro logró su primer objetivo (con apoyo peronista)

A partir de ese resultado, el radical se convirtió en el primer gobernador en más de seis décadas en asegurarse, a través de una reforma constitucional, la posibilidad de reelección inmediata.

Si bien estos cambios fueron aprobados en la convención para que formen parte de la nueva Constitución, aún resta la votación final del texto completo que se realizará la segunda semana de septiembre en el plenario que integran los 69 convencionales reformadores.

image La convención constituyente de Santa Fe aprobó, durante la sesión de este miércoles, una serie de dictámenes definitivos que permiten reelección del gobernador y el vicegobernador.

El rol del peronismo

Uno de los puntos más llamativos de la jornada fue la actitud de una gran mayoría de los convencionales peronistas, que decidieron acompañar el beneficio para Pullaro. Especialmente los senadores justicialistas, que históricamente supieron blindar sus privilegios dentro de la Legislatura, se convirtieron en actores decisivos para la aprobación de la cláusula transitoria.

No obstante, esta determinación conllevó a críticas de diferentes sectores internos y externos al PJ, quienes cuestionaron que, lejos de defender una posición opositora, los senadores terminaron garantizando con sus votos la herramienta política que buscaba el gobernador.

Modificaciones en el Poder Legislativo

La reforma del Legislativo obtuvo 52 votos afirmativos y 15 negativos. Entre las modificaciones más relevantes:

* Fin de la mayoría automática: se elimina el sistema que otorgaba 28 bancas al partido ganador en Diputados. Desde ahora, la Cámara baja (50 integrantes) se conformará de manera proporcional.

* Límite a las reelecciones legislativas: diputados y senadores solo podrán renovar un período consecutivo, comenzando a contarse desde 2027.

* Fin de los fueros de proceso: los legisladores podrán ser investigados por la Justicia; se mantienen los fueros de opinión y arresto limitado.

* Ampliación de las sesiones ordinarias: comenzarán el 15 de febrero y se extenderán hasta el 30 de noviembre.

* Requisitos de edad y residencia: 21 años y dos años de residencia para ser diputado; 25 años y residencia departamental para senadores.

* Paridad de género en las listas, con fuertes cruces entre Amalia Granata y Lucila De Ponti por la interpretación de la norma.

Cambios en el Poder Ejecutivo

El dictamen del Ejecutivo fue aprobado con 51 votos positivos y 16 negativos. Entre sus puntos centrales:

* Ampliación de atribuciones en políticas de seguridad, planificación pública y gestión administrativa.

* Prohibición de decretos de necesidad y urgencia y de facultades delegadas.

* Alcance del juicio político, que ahora incluye expresamente al vicegobernador.

* Facultad de indultar o conmutar penas, salvo en delitos contra la administración pública.

image El cronograma continuará el viernes con el debate sobre el Funcionamiento del Estado y la semana próxima con el Régimen Municipal, que incluirá el tema de la autonomía. El cierre está previsto para el 9 y 10 de septiembre, cuando se sancione el texto final.

