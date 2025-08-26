Santa Fe fortaleció lazos con Japón: Exportaciones en la mira y otros "intereses"

"Mucho de esto se va a ver en el Business Forum (que se realizará en Rosario del 1 al 5 de septiembre), donde habrá dos empresas y dos potenciales compradores de Tokio", remarcó.

Como cierre indicó que, por otro lado "está la posibilidad de realizar intercambios en materia educativa y científica". En ese sentido explicó que "es una oportunidad de consolidar la relación internacional".

image "Santa Fe tiene enormes oportunidades de abrirse al mundo, generando crecimiento y conocimiento, que nos permitan producir más y mejor", señaló el gobernador provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe

Antecedentes de cooperación

Entre los antecedentes más recientes, en julio de este año, una delegación de empresarios japoneses visitó la Terminal Puerto Rosario. La comitiva recorrió las instalaciones portuarias, dialogó con autoridades locales y evaluó oportunidades vinculadas con infraestructura, logística e industria minera.

En el marco de la piscicultura, representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) visitaron la ciudad de San Javier y el Acuario de Rosario. En producción, se implementó por INTI (Rafaela) y Bertini (Rosario) el proyecto KaizenTango, un programa de asistencia técnica para Pymes argentinas que busca optimizar la eficiencia y calidad mediante la mejora continua, utilizando la metodología Kaizen de origen japonés.

Entre enero y junio de 2025, Santa Fe exportó a Japón 2.796.009,19 dólares, destacándose el fuerte crecimiento de la miel en comparación con el mismo período del año 2024.

image Oportunidades en el Puerto de Rosario y en exportaciones de miel, cereales y carne. Foto: Gobierno de Santa Fe

Las exportaciones santafesinas a Japón en 2025 (enero – junio) tuvieron un incremento del 5,65% respecto del mismo periodo del año anterior. En julio de 2025 se reabrió el mercado japonés para la carne aviar argentina, mientras que Japón evalúa ampliar el ingreso de carne bovina más allá de la Patagonia tras el reconocimiento de la WOAH a nuevas zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.

En cooperación internacional se destaca el Programa de Apoyo a Proyectos Comunitarios, donde la Embajada de Japón en Argentina donó autobombas de última generación. También se pueden incluir sistemas de alerta temprana para ciudades vulnerables y pobladas. Por Argentina, se ejecutó el proyecto del Servicio Meteorológico Nacional y por Japón el Centro de Ciencias de la Computación de Riken y la Universidad de Osaka.

