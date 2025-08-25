Licitación: El Tesoro ofrece de todo con el fin de secar la plaza

El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo vuelve esta semana a enfrentar un test clave de financiamiento. Con vencimientos por unos $9 billones, el Tesoro saldrá este miércoles (27/8) a colocar bonos atados a la tasa de interés mayorista y títulos dólar linked, en un contexto donde la incertidumbre política y financiera marca cada movimiento del mercado.
Con vencimientos por unos $9 billones, el Tesoro saldrá este miércoles (27/8) a colocar bonos atados a la tasa de interés mayorista, dólar linked y LECAPs.
La convocatoria llega apenas dos días después de que el equipo económico realizara un canje con el Banco Central por $5 billones a precios de mercado, operación que le permitió despejar parte de los compromisos inmediatos y reducir la presión sobre la plaza.
El menú de la licitación
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dio a conocer la grilla de instrumentos que se pondrán en juego:
- LECAP: vencimientos al 30 de septiembre (S30S5), 16 de enero de 2026 (S16E6) y 27 de febrero de 2026 (S27F6).
- Dólar linked: vencimientos al 30 de septiembre (D30S5) y 16 de enero (D16E6) y 27 de febrero de 2026 (D27F6).
- TAMAR (tasa mayorista): al 16 de enero de 2026 (M16E6) y 27 de febrero de 2026 (M27F6).
El diseño busca dos objetivos claros. Por un lado, limitar la oferta de opciones cortas, con un único vencimiento en septiembre. Por otro, empujar la mayor parte del financiamiento hacia 2026, más allá de las elecciones de octubre, período en el que el mercado espera definiciones tanto políticas como cambiarias.
Dólar linked y la sombra electoral
La reaparición de los bonos dólar linked responde al creciente temor sobre lo que podría ocurrir con las bandas de flotación cambiarias tras los comicios. Los vencimientos en enero y febrero de 2026 apuntan a cubrir esa ventana de riesgo, en momentos en que la demanda dolarizada se vuelve más intensa.
Los TAMAR, en tanto, fueron incorporados para captar el apetito de bancos que podrían utilizarlos como instrumento de integración de encajes, una jugada que abre el abanico de compradores institucionales.
La batalla por las tasas
El telón de fondo es la disputa abierta entre Caputo y el economista Fernando Marull, quien cuestionó que las tasas de interés en Argentina estén “ridículamente altas”. El ministro replicó que las tasas son “endógenas”, es decir, se fijan por la interacción de oferta y demanda de crédito según la cantidad de moneda en circulación.
Caputo reconoció que el costo del dinero se elevó, pero aseguró que se trata de un fenómeno transitorio que no impactará en la actividad económica. Según su visión, una vez pasadas las elecciones —que el oficialismo confía en ganar—, las tasas tenderán a moderarse.
La trampa para aumentar el rollover
Tal como informó Urgente24 en: Encajes récord del BCRA: suben al 53,5% para frenar el dólar preelectoral aunque caiga la actividad
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reforzó su estrategia de restricción monetaria al anunciar un nuevo aumento en los encajes bancarios remunerados. La disposición, oficializada hoy, 25/08, implica una suba de 3,5 puntos porcentuales desde el 1 de septiembre próximo. El objetivo sería contener precio del dólar.
Esto significa que el encaje aumentará al 53,5%: de cada $100 depositados, los bancos deberán dejar $53,5 inmovilizados. Pese al reclamo del sector financiero, el BCRA busca absorber pesos del sistema para frenar presiones cambiarias.
Un test de confianza en plena tormenta política
La licitación se dará en medio de un clima enrarecido, con el Gobierno nacional enfrentando denuncias por corrupción y con la provincia de Buenos Aires como escenario de una elección clave. El desafío para el Tesoro no es solo financiero: también es un test político en plena campaña.
La estrategia de Caputo es clara: secar la plaza de pesos para evitar presiones cambiarias, estirar plazos para patear vencimientos más allá de octubre y mantener la expectativa de que el mercado acompañe pese a la volatilidad.
El interrogante es cuánto respaldo encontrará en los inversores privados y hasta qué punto la apuesta por títulos atados al dólar logrará neutralizar las dudas sobre la sostenibilidad del esquema de bandas cambiarias.
