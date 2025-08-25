"Ir directo a la óptica a cambiar anteojos puede ocultar enfermedades graves"

Héroes y villanos en la salud visual

La campaña del CAO en FacoExtrema se desarrolla bajo la consigna “Héroes y villanos”. En este contexto, Oteiza remarca: “El villano es claro: quienes saltean la consulta oftalmológica. El héroe es el chequeo a tiempo, que puede salvar la visión”.

Entre las enfermedades que suelen pasar desapercibidas sin una revisión médica, el especialista enumera:

Glaucoma: principal causa de ceguera irreversible en el mundo.

Cataratas: que pueden confundirse con un simple problema de visión.

Maculopatía: una afección progresiva y silenciosa que afecta la visión central.

“Son patologías fáciles de detectar para un oftalmólogo, pero imposibles de diagnosticar en una óptica”, subraya.

La recomendación clave: un control al año

El mensaje del CAO es contundente: toda persona mayor de 18 años debe visitar al oftalmólogo al menos una vez al año, incluso si solo necesita cambiar la receta de sus lentes.

Oteiza lo compara con otros chequeos habituales: “Así como nos hacemos un electrocardiograma o un análisis de sangre anual, deberíamos hacer lo mismo con la vista”.

Un simple examen puede marcar la diferencia. “El glaucoma se detecta con una toma de presión ocular que lleva segundos. Pero si una persona se hace anteojos en la óptica durante diez años sin ver a un oftalmólogo, puede llegar con una pérdida de visión irreversible”, advierte.

---------------

Otras noticias en Urgente24:

¿Jonatan Viale le suelta la mano a Milei? Duro editorial por los "curros"

Nerviosismo en el Gobierno por más audios (y hay hipótesis de quién grabó)

Descorcha Chiqui Tapia pero temen Marcelo Gallardo y Juan Sebastián Verón

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix