Encajes récord del BCRA: suben al 53,5% para frenar el dólar preelectoral aunque caiga la actividad

La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para este próximo Miércoles 27 de Agosto.



LECAP a:



30/09/25 (S30S5)

16/01/26 (S16E6)

27/02/26 (S27F6)



Dólar Linked a:



30/09/25 (D30S5)

16/01/26 (D16E6)



TAMAR a:



16/01/26 (M16E6)

27/02/26… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 25, 2025

Los esfuerzos del BCRA por controlar las tasas

Esta decisión se suma a una seguidilla de medidas contractivas implementadas por el BCRA en respuesta a la volatilidad cambiaria. En los últimos días, ya se había elevado el encaje efectivo de cuentas a la vista al 50%. Al mismo tiempo, los fondos comunes de tipo “money market” fueron cargados con un encaje de 40%, el doble del límite anterior de 20%.

Además, la autoridad monetaria intensificó el seguimiento de la liquidez bancaria al pasar de una medición promedio mensual de encajes a un cómputo diario, lo que disminuye considerablemente el margen de maniobra de las entidades financieras. En caso de incumplimiento, las penalidades se duplicaron, pasando de 1,5 a 3 veces la tasa mayorista TAMAR (en torno al 59,81% TNA al 22/08).

image Por decisión del BCRA, los bancos tendrán más dinero encajado que disponible para operar, lo cual presiona a una suba de tasas de interés.

El impacto en la economía real también comienza a sentirse: se estima que este combo de medidas retira del sistema operativo cerca de $5 billones, lo que equivale a casi el 10% de la liquidez transaccional disponible. Esta contracción monetaria tiene como propósito principal calmar la escalada del dólar y limitar un potencial rebrote inflacionario, en un contexto preelectoral cargado de incertidumbre.

El propio ministro de economía, Luis “Toto” Caputo, admitió hoy, 25/08, en su cuenta de la red social X, que las altas tasas podrían disminuir la actividad económica en el corto plazo, pero negó la posibilidad de una recesión. Esto es así porque las altas tasas se mantendrían hasta las elecciones, como bien explicó el ministro.

Fer,

1. las tasas SON endógenas.

Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo.

2. Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran… https://t.co/JjNB4cJxlc — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2025

Casi al final del posteo, el ministro expresa:

Podria haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones. Podria haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones.

El BCRA redobla su apuesta por una política monetaria contractiva. Al combinar mayores encajes, integración con bonos y controles más estrictos, busca esterilizar la base monetaria y estabilizar el tipo de cambio, aún a costa de disminuir la actividad económica.

