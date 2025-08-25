El presidente Donald Trump anunció la destitución de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal ( Fed) designada por la administración Biden, tras acusaciones de haber presentado información fraudulenta en solicitudes de hipotecas. En una carta publicada en redes sociales el lunes 25/08 por la noche, Trump argumentó haber encontrado “causa suficiente” para su remoción.
Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario
Donald Trump la acusa de declarar dos casas como residencia principal. Cook niega todo y resiste, pero Trump firmó su salida por “falta de confianza pública”.
La decisión se da luego de que Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, acusara a Cook de haber declarado como residencia principal dos propiedades distintas —una en Michigan y otra en Atlanta— en solicitudes de hipoteca presentadas con apenas 14 días de diferencia en 2021.
Según Pulte, esa maniobra representa una posible violación de la normativa hipotecaria y anunció que enviaría la documentación al Departamento de Justicia como remisión penal.
Cook, por su parte, negó cualquier intención de renunciar, y calificó las acusaciones como parte de una campaña mediática sin sustento. “No tengo intención de que me presionen para dejar mi cargo por algunas preguntas planteadas en un tuit”, afirmó ante medios de comunicación, y agregó que se tomará en serio cualquier inquietud sobre su historial financiero.
Trump ya planeaba el final de Cook
Trump, sin embargo, ya había advertido el viernes que la destituiría si no renunciaba voluntariamente. En su carta formal del lunes, justificó su decisión al remarcar la “enorme responsabilidad” que tiene la Reserva Federal en materia de tasas de interés, regulación monetaria y supervisión de los bancos.
El presidente sostuvo:
La medida representa un nuevo capítulo en la creciente politización de la Reserva Federal, una institución históricamente protegida de presiones partidarias. Cook, economista reconocida y una de las primeras mujeres afroamericanas en integrar el directorio de la Fed, fue confirmada durante la presidencia de Joe Biden en medio de un proceso de nominación fuertemente polarizado en el Congreso.
Aún no está claro si la decisión de Trump enfrentará obstáculos legales o desafíos judiciales. En principio, los miembros del directorio de la Reserva Federal tienen mandatos fijos y solo pueden ser removidos por “causa justificada”, un concepto que históricamente ha sido objeto de interpretación legal.
Mientras tanto, la remoción de Cook reaviva el debate sobre la independencia de la Fed, su papel en la estabilidad institucional y los límites del poder ejecutivo sobre organismos técnicos.
