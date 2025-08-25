Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario

El presidente sostuvo:

El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer las políticas y supervisar la Reserva Federal. El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer las políticas y supervisar la Reserva Federal.

La medida representa un nuevo capítulo en la creciente politización de la Reserva Federal, una institución históricamente protegida de presiones partidarias. Cook, economista reconocida y una de las primeras mujeres afroamericanas en integrar el directorio de la Fed, fue confirmada durante la presidencia de Joe Biden en medio de un proceso de nominación fuertemente polarizado en el Congreso.

image

Aún no está claro si la decisión de Trump enfrentará obstáculos legales o desafíos judiciales. En principio, los miembros del directorio de la Reserva Federal tienen mandatos fijos y solo pueden ser removidos por “causa justificada”, un concepto que históricamente ha sido objeto de interpretación legal.

Mientras tanto, la remoción de Cook reaviva el debate sobre la independencia de la Fed, su papel en la estabilidad institucional y los límites del poder ejecutivo sobre organismos técnicos.

