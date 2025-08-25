Jorge Rial: "Tengo confirmado que hay videos de los dichos de Diego Spagnuolo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960159384081662437&partner=&hide_thread=false ¿La corrupción avanza?

Pagni dice que se aumenta el gasto publico para pagar más coimas.

La corrupción es el peor degenerado fiscal. pic.twitter.com/6M2rcVpE2Q — Daniel Mangieri (@MangieriDAM) August 26, 2025

Más tarde, el conductor de Odisea Argentina echó más nafta al fuego y recordó un comentario que se hizo en su momento en filas del PRO: la farmacia Suizo Argentina habría sido un fuerte sponsor de la campaña de Javier Milei para fiscalizar el balotaje en contra de Sergio Massa.