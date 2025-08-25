A la misma hora, en LN+, Carlos Pagni deslizaba la teoría que la grabación pudo haber sido llevada adelante por el marido de la diputada nacional Marcela Pagano, quien dio el portazo el mismo día que se conocieron los audios que hicieron temblar a la Casa Rosada.
NOCHE CARGADA EN LA TV
Jorge Rial: "Tengo confirmado que hay videos de los dichos de Diego Spagnuolo"
En “Cónclave” (Carnaval Steam), Jorge Rial anticipó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, habrìa sido grabado en audio y en video.
Además, sostuvo que posiblemente el asesor presidencial Santiago Caputo estuviera al tanto del explosivo material y que la SIDE también tenía información sobre lo que podría ocurrir si las grabaciones llegaban a manos de la prensa opositora.
Más tarde, el conductor de Odisea Argentina echó más nafta al fuego y recordó un comentario que se hizo en su momento en filas del PRO: la farmacia Suizo Argentina habría sido un fuerte sponsor de la campaña de Javier Milei para fiscalizar el balotaje en contra de Sergio Massa.
Jorge Rial y Viviana Canosa versus Alejandro Fantino
En Carnaval Stream ("Cónclave") hubo fuerte discusión sobre la repercusión social que tendrá, de cara a las elecciones de septiembre y octubre, el escándalo de los audios en torno a supuestas coimas de los laboratorios medicinales.
El ex relator deportivo reconoció la dureza del mazazo recibido : “el gobierno quedó cuatro días en silencio, estaba shockeado”
Viviana Canosa. “Che, Fanta: ¿No se te ocurrió preguntarle a Milei si la hermana se quedaba con el 3% de las facturaciones o si vende las candidaturas por plata?”