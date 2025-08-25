El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue creciendo. Este lunes (25/08) Jorge Rial difundió otros audios de Diego Spagnuolo, en los que menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y a la ex canciller Diana Mondino.
ESCÁNDALO POR COIMAS
Más audios de Diego Spagnuolo: "Sandra (Pettovello) se hace la pelotuda"
Trascienden nuevos audios de Diego Spagnuolo por el caso de las presuntas coimas en ANDIS. Ahora, menciona a Diana Mondino y Sandra Pettovello.
De acuerdo al adelanto de Rial en Radio 10, estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".
"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Diego Spagnuolo en uno de los nuevos audios difundidos. Cabe recodar que la excanciller fue echada escandalosamente de su cargo a fines de octubre de 2024. Hace unas semanas, Mondino fue noticia por una entrevista que dio a Al Jazeera en la que habló del caso $LIBRA, donde lanzó sobre Javier Milei: "hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto, tú eliges, yo no sé".
En otro de los audios, el ex titular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.
"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en otro fragmento, e insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.
Según explicó Jorge Rial, "estos audios no son los mismos de la otra vez: acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, la acabamos de tirar abajo".
"Esto es apenas una parte de lo que vamos a empezar a desgranar a partir de hoy porque es mucho, es complicado, es complejo. Hay que darle contexto para que no se pueda decir del otro lado, con absoluta liviandad, que es una operación", sostuvo.
--------------
Otras noticias en Urgente24:
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Atentos monotributistas: la decisión de ARCA que complica a todos
63 días para el 26/10: La Libertad Avanza con deterioro en la fortaleza electoral