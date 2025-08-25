De la amenaza de la UOM a la de Paolo Rocca: ¿Cierra Ternium?

Desde el gremio manifestaron que la empresa apunta al "desgaste", desentenderse del conflicto y derivar la negociación a cada contratista por separado.

Fuentes vinculadas a la empresa, en tanto, explicaron que, a pesar de que la negociación paritaria no llegó a un acuerdo, la compañía otorgó anticipos a cuenta de paritarias para sostener el ingreso salarial de los trabajadores y que se tomaron iniciativas para la actualización de las tarifas de los contratistas en los mismos porcentajes a lo largo de todo este período.

Además, dijeron que, como esos servicios son complementarios a los trabajos propios de la producción siderúrgica, el paro indefinido conducirá al paro de las actividades de la planta, "afectando a los empleados, a nuestros clientes y a nuestra comunidad".

"Nos quieren poner entre la espada y la pared, pero no estamos en condiciones de recular", planteó Naldo Brunelli, y desafió:

Esto solo se arregla con que Siderar, que se parapeta con estos contratistas, los deje de usar de forro y ponga la guita Esto solo se arregla con que Siderar, que se parapeta con estos contratistas, los deje de usar de forro y ponga la guita

ternium.png

La situación se puso aún más tensa cuando la firma de Paolo Rocca le comunicó a Naldo Brunelli que evalúa cerrar el alto horno si los trabajadores no deponen su reclamo salarial

"Nosotros aclaramos en la audiencia ante los funcionarios que el problema es económico, porque la mayoría de los salarios son de hambre", explicó el dirigente y luego contó que "quieren hacer una parada técnica", que fuentes del sector califican como infrecuente en esta época del año, pero que tampoco descartan el cierre.

Brunelli recordó que "en tiempos de Agostino Rocca (fundador de Techint) uno de los hornos estuvo parado años, a un costo de siete millones de dólares por mes, pero Agostino ya no está". "Si no hacen ninguna propuesta, no vamos a levantar las medidas, si hace una propuesta nos sentamos a hablar", dijo.

