Combustibles, y el malestar por la diferencia de precios: ¿Guillermo Francos se lavó las manos?

A esto se suma la discriminación en las tarifas eléctricas y la falta de conexión a la red de gas natural, factores que hacen aún más difícil sostener la rentabilidad en las provincias.

Guillermo Francos lo reconoció, pero dijo que todo depende de YPF

Surtidores. Los estacioneros presionan para que se avance en un sistema más justo.

Jalaf recordó además que meses atrás mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que le planteó la necesidad urgente de unificar los precios de los combustibles líquidos, especialmente del gasoil, y de extender la red de GNC hacia la Mesopotamia.

Francos, según dijo, coincidió en que la brecha entre el AMBA y el interior genera una fuerte desigualdad para las economías regionales, aunque aclaró que gran parte de la decisión final depende de YPF

Y aseguró que el Gobierno avanza gradualmente hacia una mayor igualdad de precios y se mostró optimista respecto a lograr un esquema más equilibrado en el futuro cercano.

Sin embargo, el sector insiste en que la respuesta debe ser más inmediata, ya que la diferencia continúa creciendo y afecta tanto a los consumidores como a la actividad comercial en general

"Es necesario pensar un esquema más justo"

Jalaf dijo que la solución pasa por retomar un sistema que ya se aplicó en otras épocas, cuando YPF balanceaba los precios en función de la distancia y los costos logísticos; remarcó que este esquema permitía que la comercialización de combustibles respondiera a un criterio más justo y sostenido en el tiempo, y cerró:

Es necesario pensar en la comercialización de combustibles desde una mirada más justa. No puede ser que quienes tienen menor poder adquisitivo sean los que más caro pagan la nafta

