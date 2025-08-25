En medio de un clima de creciente tensión entre el Congreso y la Casa Rosada, la oposición en el Senado avanzó con un dictamen que busca limitar el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las herramientas más utilizadas por el presidente Javier Milei en lo que va de su gestión.
La oposición busca frenar los DNU de Javier Milei y ponerle límites: Los avances
La oposición en el Senado avanzó con un dictamen para limitar a Javier Milei al uso desmedido de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El proyecto, elaborado en base a seis iniciativas que ya tenían estado parlamentario, propone que los decretos solo puedan mantenerse en vigencia si cuentan con la ratificación expresa de ambas cámaras dentro de un plazo máximo de 90 días. Si ese plazo vence sin tratamiento, o si una sola cámara los rechaza, el DNU perderá automáticamente validez.
Comisión Bicameral en la mira
Otro punto sensible del texto aprobado en comisión tiene que ver con la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, organismo encargado de analizar los decretos. La propuesta establece que la presidencia quede en manos de la oposición, que se alterne anualmente entre Diputados y el Senado, y que los legisladores no puedan ser reelegidos en ese cargo después de dos años.
Hoy la comisión está presidida por el oficialista Oscar Zago y cuenta con 16 miembros (ocho senadores y ocho diputados). El cambio sería un golpe directo a la estrategia del Ejecutivo de sostener sus DNU con apoyo parcial en el Congreso.
Argumentos y apoyos de la oposición
La iniciativa fue encabezada por Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y contó con la firma de referentes de distintos bloques: Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco (UCR), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), además de legisladores de Unión por la Patria como Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán.
En el debate, Vigo defendió el dictamen señalando que los DNU “son instrumentos de excepción que contravienen la idea de la separación de poderes”, mientras que Tagliaferri fue más directa: “Con la ley actual, hecha en el kirchnerismo, es más fácil tener un decreto que una ley. La modificación busca terminar con esa distorsión”.
Javier Milei y los DNU
La actual Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, establece que los decretos tienen vigencia plena mientras no sean rechazados por ambas cámaras, algo que en la práctica los vuelve muy difíciles de anular. El ejemplo más reciente es el DNU 70/2023, que implementó una amplia reforma económica. Fue rechazado por el Senado, pero al no ser tratado en Diputados sigue vigente parcialmente.
Con el nuevo esquema, esa situación sería imposible. Incluso se agrega una cláusula que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el año parlamentario si uno anterior ya fue rechazado.
La postura del oficialismo
Desde La Libertad Avanza, el senador Juan Carlos Pagotto adelantó que presentará un dictamen propio y cuestionó que no se haya difundido previamente un borrador del texto opositor. En el PRO también hay matices: algunos legisladores prefieren esperar la opinión de especialistas y del propio Ejecutivo antes de tomar una definición.
De avanzar en el recinto, la iniciativa significaría un duro revés para Milei, que hasta ahora encontró en los DNU un atajo clave para impulsar medidas sin pasar por el Congreso.
