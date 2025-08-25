La oposición busca frenar los DNU de Javier Milei y ponerle límites: Los avances

En el debate, Vigo defendió el dictamen señalando que los DNU “son instrumentos de excepción que contravienen la idea de la separación de poderes”, mientras que Tagliaferri fue más directa: “Con la ley actual, hecha en el kirchnerismo, es más fácil tener un decreto que una ley. La modificación busca terminar con esa distorsión”.

Javier Milei y los DNU

La actual Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, establece que los decretos tienen vigencia plena mientras no sean rechazados por ambas cámaras, algo que en la práctica los vuelve muy difíciles de anular. El ejemplo más reciente es el DNU 70/2023, que implementó una amplia reforma económica. Fue rechazado por el Senado, pero al no ser tratado en Diputados sigue vigente parcialmente.

Con el nuevo esquema, esa situación sería imposible. Incluso se agrega una cláusula que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el año parlamentario si uno anterior ya fue rechazado.

La postura del oficialismo

Desde La Libertad Avanza, el senador Juan Carlos Pagotto adelantó que presentará un dictamen propio y cuestionó que no se haya difundido previamente un borrador del texto opositor. En el PRO también hay matices: algunos legisladores prefieren esperar la opinión de especialistas y del propio Ejecutivo antes de tomar una definición.

De avanzar en el recinto, la iniciativa significaría un duro revés para Milei, que hasta ahora encontró en los DNU un atajo clave para impulsar medidas sin pasar por el Congreso.

