Vuelos en Argentina: En julio hubo rebote pero no superó la altitud de 2023

La Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina reveló un crecimiento de los vuelos comerciales en el país durante julio del 2025. En una perspectiva interanual, las aerolíneas reportaron un crecimiento del 8% en las operaciones superando a julio del 2024 y evidenciando un rebote del consumo en ese rubro.
Sin embargo, la estadística evidenció simultáneamente dificultades para que la demanda de vuelos se eleve por encima de julio de 2023. Respecto a ese mes, de hace dos años atrás y con rezagos operacionales de la pandemia, julio de 2025 quedó un 3% por debajo.
En total, ANAC fiscalizó el transporte de 1.532.000 pasajeros durante el séptimo mes del año. Se trata de la temporada alta del invierno, con un contexto cambiario y económico radicalmente diferente al del mismo periodo del 2023.
En ese sentido, la tendencia de turismo emisivo en Argentina se invirtió para expulsar más turistas de los que ingresaron al país, algo que quedó evidenciado en la balanza comercial de los últimos meses.
Bajo ese marco, el sitio especializado Aviación en Argentina estimó que el tipo de cambio también generó rechazo a los altos costos de los destinos locales.
También se sumó la caída de incentivos estatales como el “Previaje”, que en su momento impulsó a base de subsidios la demanda de los vuelos de cabotaje que constituyen un mayor volumen dentro de la oferta total.
Quién ganó y quién perdió en el juego de los vuelos
La compañía que más creció fue la low cost privada JetSMART. De capitales chilenos y estadounidenses, la filial argentina de la aerolínea aumentó un 11% su pasaje interanual, anotando un aumento de 189.273 pasajeros en julio.
En contrapartida estuvo el cuadro de situación de Aerolíneas Argentinas. La empresa estatal retrocedió un 6% en su participación de mercado, con la pérdida de 26.168 pasajeros respecto al 2024.
De cualquier manera, Aerolíneas Argentinas se mantiene como el líder del mercado local. Ya sin barreras protectoras del Gobierno nacional, la empresa continúa como la mayor operadora aunque evidencia un progresivo retroceso en el control de la industria aerocomercial argentina.
Peor suerte corrió Flybondi. La compañía de Leonardo Scatturice, envuelta en polémicas políticas y operativas, sufrió un recorte del 5% interanual de su cuota de mercado en julio, lo que le implicó un retroceso de 46.068 pasajeros.
En los últimos meses, Flybondi quedó en el ojo de la tormenta por serias dificultades para cumplir con sus obligaciones operativas. Además de estar envuelta en escándalos administrativos relacionados a ANAC, la compañía lowcost también fue fuertemente cuestionada por cancelaciones y demoras en sus vuelos con pobres respuestas hacia los consumidores.
Sigue el conflicto
Mientras tanto, el mercado argentino de vuelos comerciales todavía sufre la medida de fuerza de controladores nucleados en el gremio de ATEPSA. En conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea, los trabajadores dispusieron un esquema de dos turnos diarios de protesta con cese de actividades para despegues.
Durante el fin de semana, esa medida generó caos en los aeropuertos argentinos, con las aerolíneas teniendo que programar suspensiones o cancelaciones, y muchos pasajeros indignados. La misma se extendería hasta el 30 de agosto, fecha en la que se retomarían la normalidad de las tareas a la espera de una recomposición salarial.
