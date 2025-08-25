Vuelos en Argentina: En julio hubo rebote pero no superó la altitud de 2023

También se sumó la caída de incentivos estatales como el “Previaje”, que en su momento impulsó a base de subsidios la demanda de los vuelos de cabotaje que constituyen un mayor volumen dentro de la oferta total.

Aerolineas Low Cost.jpg El mercado no superó el piso de 2023.

Quién ganó y quién perdió en el juego de los vuelos

La compañía que más creció fue la low cost privada JetSMART. De capitales chilenos y estadounidenses, la filial argentina de la aerolínea aumentó un 11% su pasaje interanual, anotando un aumento de 189.273 pasajeros en julio.

En contrapartida estuvo el cuadro de situación de Aerolíneas Argentinas. La empresa estatal retrocedió un 6% en su participación de mercado, con la pérdida de 26.168 pasajeros respecto al 2024.

De cualquier manera, Aerolíneas Argentinas se mantiene como el líder del mercado local. Ya sin barreras protectoras del Gobierno nacional, la empresa continúa como la mayor operadora aunque evidencia un progresivo retroceso en el control de la industria aerocomercial argentina.

Peor suerte corrió Flybondi. La compañía de Leonardo Scatturice, envuelta en polémicas políticas y operativas, sufrió un recorte del 5% interanual de su cuota de mercado en julio, lo que le implicó un retroceso de 46.068 pasajeros.

En los últimos meses, Flybondi quedó en el ojo de la tormenta por serias dificultades para cumplir con sus obligaciones operativas. Además de estar envuelta en escándalos administrativos relacionados a ANAC, la compañía lowcost también fue fuertemente cuestionada por cancelaciones y demoras en sus vuelos con pobres respuestas hacia los consumidores.

31434.webp Rebote en los vuelos en julio.

Sigue el conflicto

Mientras tanto, el mercado argentino de vuelos comerciales todavía sufre la medida de fuerza de controladores nucleados en el gremio de ATEPSA. En conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea, los trabajadores dispusieron un esquema de dos turnos diarios de protesta con cese de actividades para despegues.

Durante el fin de semana, esa medida generó caos en los aeropuertos argentinos, con las aerolíneas teniendo que programar suspensiones o cancelaciones, y muchos pasajeros indignados. La misma se extendería hasta el 30 de agosto, fecha en la que se retomarían la normalidad de las tareas a la espera de una recomposición salarial.

Otras noticias en Urgente24:

El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

Atentos monotributistas: la decisión de ARCA que complica a todos

63 días para el 26/10: La Libertad Avanza con deterioro en la fortaleza electoral