Guillermo Francos abusa de los privilegios que le concede su edad (75 años), de su voz grave -que potencia su apariencia de que o es inteligente o reflexivo- y de la desmemoria colectiva -comenzando por su polémica gestión al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, quien no le renovó el mandato en su 2do. período-. Pero en cuanto a capacidad política, Francos es un mediocre. Y está fracasando en varios ítems.
DECLARACIONES INSÓLITAS
Duda: Guillermo Francos ¿el encubridor de Droguería Suizo Argentina?
Guillermo Francos intenta hacer lo de siempre: aquí no pasa nada, todo mentira. ¿Droguería Suizo Argentina? Todo armado (¡...!).
Sus declaraciones sobre el caso Droguería Suizo Argentina son tan vulnerables que, ante la opinión pública, él corre el riesgo de quedar más como encubridor que como garante de la honestidad presidencial.
Vayamos al Decálogo:
- La Administración Javier Milei carece de estrategia política.
- La Administración Javier Milei no pudo impedir las durísimas y reiteradas derrotas parlamentarias del Presidente.
- La Jefatura de Gabinete de Ministros no gestiona el Presupuesto Nacional, pese a lo establecido en la Constitución Nacional.
- Por ausencia de acuerdos políticos, Javier Milei tampoco tendrá Presupuesto Nacional 2026, un fracaso inédito en la historia argentina.
- Francos no puede impedir su propia pérdida de credibilidad en su afán de justificar / exculpar a los hermanos Milei de sus irregularidades.
- En su afán por cubrir a los Milei termina también intentando socorrer a los Menem, quienes en varios casos lo han desconocido como Jefe de Gabinete de Ministros.
- Francos no pudo impedir en que las listas de candidatos de La Libertad Avanza sean tan berretas.
- Francos no puede impedir que los hermanos Milei queden bajo sospecha de corrupción.
- Francos no ha podido elaborar una defensa sólida, creíble de los hermanos Milei.
- Luego de intentar separar a Javier Milei de Diego Spagnuolo, ex abogado de Milei en causas sensibles tales como las que inició contra periodistas, Francos terminó reconociendo: "Sí es cierto que el Presidente tiene un grupo de personas allegadas con más o menos proximidad; y Spagnuolo tenía relación porque escuchaba ópera los domingos por la noche en la Quinta de Olivos. Me lo dijo el Presidente".
Lo nuevo
Pruebas al canto: Francos en Radio Mitre (de Grupo Clarín, que justo intenta recomponer su vínculo con Milei apelando a Francos, entre otros):
- "Partamos de la base que conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos".
- "Casualmente quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente".
- "Los conozco hace muchos años, sobre todo a Javier, no tengo la menor duda: al presidente Milei no le importa la plata, le importa los temas económicos y del país".
- "Cualquier cuestionamiento a ella, al Presidente le genera indignación. En ese sentido estuve muy seguro de que no hubo el comentario del Presidente sobre ese tema".
- "El gobierno está internamente tranquilo, obviamente todo lo que ha tomado estado público y que ha generado todos estos cometarios y toda esta acción política desde nuestro punto de vista tiene que ver con un período electoral".
- "No es muy difícil unir una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado".
Última: Spagnuolo jamás dijo tener vínculo con Karina Milei o los Menem sino que se queja de hechos que ellos protagonizan. No obstante Francos dijo:
"Por lo que me dicen tanto Karina Milei como Eduardo 'Lule' Menem no tienen contacto con Spagnuolo desde el año pasado": ¡...!
----------
