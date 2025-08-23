Duda: Guillermo Francos ¿el encubridor de Droguería Suizo Argentina?

"Partamos de la base que conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos".

"Casualmente quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente".

"Los conozco hace muchos años, sobre todo a Javier, no tengo la menor duda: al presidente Milei no le importa la plata, le importa los temas económicos y del país".

"Cualquier cuestionamiento a ella, al Presidente le genera indignación. En ese sentido estuve muy seguro de que no hubo el comentario del Presidente sobre ese tema".

"El gobierno está internamente tranquilo, obviamente todo lo que ha tomado estado público y que ha generado todos estos cometarios y toda esta acción política desde nuestro punto de vista tiene que ver con un período electoral".

"No es muy difícil unir una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado".

Última: Spagnuolo jamás dijo tener vínculo con Karina Milei o los Menem sino que se queja de hechos que ellos protagonizan. No obstante Francos dijo:

"Por lo que me dicen tanto Karina Milei como Eduardo 'Lule' Menem no tienen contacto con Spagnuolo desde el año pasado": ¡...!

Embed Se me pregunta cuándo fue la última vez que hablé con la chorra de la foto de Noticias. Me acabo de fijar, pues bien, fue el 16 de mayo de 2022. Dios es Grande, mucha suerte no haber tenido más nada que ver con estos delincuentes. pic.twitter.com/whEDAngAB8 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 23, 2025

