Menos listas en las elecciones 2025: impacto de la eliminación de las PASO y la boleta única

La reforma electoral de 2025 introdujo cambios sustanciales en la dinámica política argentina. La supresión de las PASO y la implementación de la boleta única redujeron de manera drástica la cantidad de listas, especialmente en las provincias más pobladas.

Elecciones sin PASO

El nuevo sistema eliminó incentivos económicos que antes fomentaban la proliferación de candidaturas con escasas posibilidades reales, pero al mismo tiempo redujo la competencia interna, dejando a muchos espacios menores fuera de la contienda.

En paralelo, la boleta única en papel marca un hito en la modernización del proceso electoral: simplifica la oferta al votante y busca garantizar mayor transparencia, aunque todavía genera debates sobre su impacto en la representación política y la diversidad partidaria.

Otras noticias en Urgente24:

¿Jonatan Viale le suelta la mano a Milei? Duro editorial por los "curros"

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Silencio total: Manuel Adorni suspendió su programa y arde X

Descorcha Chiqui Tapia pero temen Marcelo Gallardo y Juan Sebastián Verón

Emilia Attias habló tras los rumores de noviazgo con Nicolás Vázquez