Menos listas en las elecciones 2025: impacto de la eliminación de las PASO y la boleta única

La Dirección Nacional Electoral confirmó que en casi todas las provincias habrá menos opciones en las urnas en las elecciones legislativas 2025. Las autoridades nacionales consideran que el fenómeno se da debido a que “los partidos tienen menos incentivos” para competir, ya que ahora no se quedan con el dinero para la impresión por el sistema de boleta única.
En Buenos Aires competirán 15 fuerzas frente a las 28 que se presentaron en 2021, mientras que en Santa Fe y Córdoba la reducción fue de 23 a 14 y 16 listas, respectivamente. En la Ciudad de Buenos Aires la caída fue más leve, con 15 sellos frente a los 17 de hace cuatro años, publicó NA.
Solo algunas jurisdicciones rompen la tendencia: Formosa, Jujuy y San Juan aumentaron su número de listas, mientras que Misiones mantendrá las 11 de la elección anterior.
Los fondos y la boleta única
Las autoridades electorales sostienen que la merma responde a un cambio clave: los partidos ya no reciben fondos estatales para imprimir boletas, un gasto que ahora asume directamente el Gobierno. Según fuentes oficiales, antes la financiación generaba una proliferación de listas con pocas chances reales de pasar a las generales, utilizadas únicamente para acceder a recursos públicos.
La Boleta Única en Papel (BUP) también modificó el panorama. Por primera vez se usarán tres modelos de distinta extensión según la cantidad de partidos inscriptos. Sin embargo, ningún distrito llegó al diseño más grande, de 72 centímetros, previsto para más de 20 candidatos. Córdoba fue la que más cerca estuvo, con 16. La mayoría de las provincias utilizará la versión más reducida, ya que no superan los diez competidores por distrito.
La reforma electoral de 2025 introdujo cambios sustanciales en la dinámica política argentina. La supresión de las PASO y la implementación de la boleta única redujeron de manera drástica la cantidad de listas, especialmente en las provincias más pobladas.
Elecciones sin PASO
El nuevo sistema eliminó incentivos económicos que antes fomentaban la proliferación de candidaturas con escasas posibilidades reales, pero al mismo tiempo redujo la competencia interna, dejando a muchos espacios menores fuera de la contienda.
En paralelo, la boleta única en papel marca un hito en la modernización del proceso electoral: simplifica la oferta al votante y busca garantizar mayor transparencia, aunque todavía genera debates sobre su impacto en la representación política y la diversidad partidaria.
