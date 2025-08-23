Luis Petrí, IOSFA y las compras a la Suizo Argentina

La Suizo es la droguería de los Kovalivker de llegada directa al clan Menem. IOSFA está quebrada con un rojo de $160 MM y no presta atención sanitaria a los militares y personal de las policías. Milei y Petri, asi tratan a los que nos cuidan.

Conforme lo mencionado por Obarrio, Petri quedaría mezclado en la mayor crisis de credibilidad y presunta corrupción que toca la administración Milei.

La firma aparece en la lista de proveedores de la institución que preside actualmente la mendocina Betina Surballe

La empresa figura en el registro de proveedores de IOSFA de acuerdo a la información que está disponible en el sitio web.

Por otro lado, el medio porteño Ámbito Financiero, refleja que circula una lista de compras: "guantes para cirugía y examinación por $105 millones al Hospital Naval Buenos Aires Cirujano mayor Doctor Pedro Mallo. Una particularidad: en esa contratación también obtuvo participación Ceos Médica SA, aunque por una cifra que no alcanza los $3 millones".

"Actualmente, con el mismo hospital, Suizo Argentina tiene un contrato en etapa de adjudicación por 133 millones de pesos por la venta de solución fisiológica y solución ringer lactato. Por otro lado, por la compra de medicamentos de alto costo inmunosupresores, anticoagulantes y an-titumorales, acordó el pago de $469 millones", detalle la publicación.

Por su parte, integrantes de las fuerzas afectados por las deficiencias en la obra social reflejaron en redes sociales el profundo malestar que atraviesan cuando los servicios no se cumplen

Fuerzas Armadas Muchos integrantes jóvenes de las FF:AA. abandonaron las filas

Así se expresaron

Petri no dejó ni un solo militar a cargo de las gerencias prestacionales o ninguna otra que tenga trato con proveedores, eso lo manejan los mendocinos.

El nuevo directorio militar fue elegido en persona por Petri y en las 3 FFAA que si hubieran elegido ellos ( los jefes de fuerza) hubieran sido otros

Hay un dato que tampoco es menor.... al día de la fecha (22/08) la deuda de IOSFA con prestadores (es de US$250.000 millones. Entonces ¿serà que le pagan solo a la suizo? porque si no le pagan nadie es un negocio medio raro

Papel fundamental tendrán los directores del IOSFA que desplazó Petri... seguramente se mostrarán cuando los hechos trasciendan.

El medio iProfesional precisa que los ánimos están caldeados hacia adentro porque "la quiebra del IOSFA es terminal y la gestión de Petri es deficiente", según fuentes cercanas a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Antes de ahora no se notaba

El déficit no es de ahora antes el déficit entre los ingresos y gastos de la obra social se financiaba con el Tesoro Nacional sin importar si los aportes de los empleados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas llegaban a cubrir el gasto corriente de las prestaciones, medicamentos, clínicas y centros de salud. En administración Milei ya no es igual.

Petri cuestionado

La gestión del ministro Petri fue cuestionada por una deuda en su momento de $160.000 millones en las tres gestiones de IOSFA y que asciende mes a mes. En diciembre del 2023 la Obra Social no tenía deuda. Era claro que de alguna forma se cubría.

Aunque no parece de fácil realización entre los afectados, se habla de salir a marchar para reclamar soluciones.

Otras noticias en Urgente24:

¿Jonatan Viale le suelta la mano a Milei? Duro editorial por los "curros"

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Silencio total: Manuel Adorni suspendió su programa y arde X

Descorcha Chiqui Tapia pero temen Marcelo Gallardo y Juan Sebastián Verón

Emilia Attias habló tras los rumores de noviazgo con Nicolás Vázquez