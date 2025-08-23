urgente24
en vivo ESPERA A HURACÁN

San Lorenzo 1 vs Instituto 0: El Ciclón se impuso al grito de "vamos vamos los pibes"

Branco Salinardi, autor del gol en San Lorenzo vs Instituto

San Lorenzo venció a Instituto en el Nuevo Gasómetro en medio de su crisis institucional y luego de la marcha contra Marcelo Moretti. Ahora espera a Huracán.

23 de agosto de 2025 - 14:16

EN VIVO

El partido fue flojo, pero el tanto de Salinardi a los 46 minutos de partido, le alcanzó al club de Boedo para imponerse ante la Gloria.

Con este resultado, el Cuervo alcanza a River en lo más alto de la zona B e Instituto, continúa con 5 puntos fuera de los playoffs.

En la próxima jornada, los de Damián Ayude recibirán a Huracán mientras que los de Daniel Oldrá, recibirán a Independiente de Avellaneda.

FINAL DEL PARTIDO: GANÓ SAN LORENZO

Clarísima para San Lorenzo

Agustín Ladstatter hizo una gran jugada y se la tapó Roffo a 4 del final

La gente de San Lorenzo palpita el clásico

En la próxima fecha, CASLA se enfrentará a Huracán y la gente canta canciones varias en contra del Globo.

MItad del segundo tiempo

Promediando la segunda etapa, el partido mantiene una tónica similar a la del primer tiempo. CASLA se asentó mejor e Instituto no le puede generar chances de gol para empatar el partido.

GOL DE SAN LORENZO A LOS 46

Al minuto de la segunda parte, Branco Salinardi convirtió el primer tanto del partido.

Vuelve a sonar "que se vayan todos"

En el comienzo de la segunda parte, la gente de San Lorenzo se volvió a expresar en contra de la dirigencia.

Final del primer tiempo en el Pedro Bidegain: 0 a 0

Finalizó un primer tiempo en donde San Lorenzo intentó tener el protagonsimo y la Gloria hizo su parte. 0 a 0 en un partido bien de fútbol argentino.

35 minutos: lo tuvo San Lorenzo

El partido sigue con una sintonía similar y llegó la primera clara para el Ciclón en los pies de Rattalino. Se fue por arriba del arco de Roffo.

Clara para Instituto a los 17

Luego de un córner a favor de CASLA, la Gloria salió de contra en los pies de Luna. Se fue por arriba por poco.

15 minutos: poquito y nada

San Lorenzo intenta tomar la iniciativa del partido pero la Gloria no lo deja prosperar. Dejan pocos espacios y cuando pueden, los de Oldrá toman la iniciativa.

Comienza el partido

Movió Instituto con "vamos vamos los pibes" de fondo. Mucho chico jugando en el Cuervo.

"Que se vayan todos"

En la previa de que comience el partido, se escuchó a la gente del Ciclón "que se vayan todos", además de insultos al presidente Marcelo Moretti. Continuidad a la marcha realizada ayer 22 de agosto.

Salen los equipos a la cancha

Aparecen en el Pedro Bidegain los conjuntos dirigidos por Damián Ayude y Daniel Oldrá

Formaciones de San Lorenzo e Instituto

San Lorenzo:

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto:

Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stéfano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Damián Puebla, Alex Luna, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

image

Lo que hay que saber (dónde verlo, árbitro e historial)

San Lorenzo llega a este partido en la tercera posición de la zona B, mientras que Instituto, en la 13°. De igual manera, hay solo 3 puntos de diferencia.

  • Hora: 14.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Jorge Baliño
  • Estadio: Nuevo Gasómetro (Bajo Flores).

En el historial entre ambos, el Cuervo lleva una ventaja. Ganó 15 partidos, la Gloria venció en 9 oportunidades y hubo 11 igualdades.

La Marcha anti Marcelo Moretti

En una semana en donde Marcelo Moretti mandó el mail para volver a San Lorenzo, la gente del Ciclón se expresó en Avenida La Plata.

