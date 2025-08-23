San Lorenzo 1 vs Instituto 0: El Ciclón se impuso al grito de "vamos vamos los pibes"

A pesar de la crisis institucional, Damián Ayude no comenzó de mala manera su ciclo en San Lorenzo de Almagro. El Ciclón venció por la sexta fecha del Torneo Clausura a un Instituto que venía de perder 0-4 ante y hasta este 23 de agosto, no había recibido goles como visitante.
FINAL DEL PARTIDO: GANÓ SAN LORENZO
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SanLorenzo/status/1959335706376982815&partner=&hide_thread=false
¡GANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ SAN LOREEEEEEEEEEENZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/3t726RDD4X— San Lorenzo (@SanLorenzo) August 23, 2025
Deja tu comentario