Otro problema para Karina Milei: ¿Cambiará de abogado?

Se realizó una investigación que determinó que todo se trató de una operación con dos falsos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, que declararon en 2016 haber visto a Casanello en Olivos. Ambos fueron condenados en un juicio abreviado y admitieron que declararon falsedades.

La investigación avanzó sobre quienes los instigaron a declarar esas mentiras y fueron acusados Viola y Miragaya. El juez Luis Rodríguez, de relación con operadores judiciales cercanos a los servicios de inteligencia, ahora ya jubilado, los sobreseyó a ambos.

La Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó ese fallo. El juez Mariano Llorens votó en disidencia. El asunto llegó a la Cámara de Casación que, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, anularon el fallo de la Cámara Federal y determinaron el sobreseimiento de Viola y de Miragaya.

(...) Corizzo, el testigo falso, admitió que antes de declarar ante la Justicia se había reunido con Viola y con un 'fiscal' cuya descripción física se aproxima a la de Miragaya".

También en el diario La Nación, Carlos Pagni en junio de 2023 hablaba del vínculo de Viola con Servini de Cubría, por el que habría llegado a ser apoderado de LLA.

"(...) Con independencia de especulaciones y habladurías, el ecumenismo de Milei es asombroso. Designó apoderado de su partido al controvertido abogado Santiago Viola, hijo de Claudia Balbín, histórica compinche de María Servini de Cubría, la jueza nacional electoral.

Según pudo saber Urgente24, Viola comenzó a trabajar con los Milei porque La Libertad Avanza tenía que presentar los papeles para conformarse como partido nacional, justamente ante la jueza electoral María Servini, que sería algo así como su "madrina".

La pregunta que surge ahora es qué hará Karina Milei, ¿cambiará de abogado? Un problema extra para 'El Jefe'...

