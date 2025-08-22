En medio del escándalo por presuntas coimas que complica al Gobierno, Karina Milei tiene problemas adicionales: la denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga Sebastián Casanello, con quien su abogado Santiago Viola tiene antecedentes complicados.
DENUNCIA POR COIMAS
Otro problema para Karina Milei: ¿Cambiará de abogado?
La denuncia por presuntas coimas conlleva un problema adicional para Karina Milei ya que recayó en Sebastián Casanello, con quien su abogado tiene cuitas.
El pasado miércoles (20/08) el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Javier Milei y Karina Milei, Lule Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, tras los audios que relevan supuestas coimas. La demanda, que recayó en Casanello, es por "defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo, y negociaciones incompatibles".
Santiago 'El Burro' Viola es el abogado personal de Karina Milei. También es el apoderado de La Libertad Avanza. El "enemigo número 1" de Viola es Sebastián Casanello: el abogado fue acusado de plantar testigos falsos contra el magistrado cuando, allá por 2016, defendía a uno de los hijos de Lázaro Báez.
Interesante recordar este fragmento de una nota de Hernán Cappiello en el diario La Nación, en mayo de 2023:
"Viola actuaba como defensor de Leandro Báez en una causa donde el juez Casanello investigaba al empresario patagónico por lavado de dinero. De hecho, por esa causa Báez fue condenado a 10 años de prisión. En ese expediente, Viola recusó a Casanello ante la versión de que el juez se había reunido con Cristina Kirchner en la quinta de Olivos. Era 2016 y el macrismo desconfiaba de Casanello, de cómo llevaba la investigación y de sus tiempos.
Se realizó una investigación que determinó que todo se trató de una operación con dos falsos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, que declararon en 2016 haber visto a Casanello en Olivos. Ambos fueron condenados en un juicio abreviado y admitieron que declararon falsedades.
La investigación avanzó sobre quienes los instigaron a declarar esas mentiras y fueron acusados Viola y Miragaya. El juez Luis Rodríguez, de relación con operadores judiciales cercanos a los servicios de inteligencia, ahora ya jubilado, los sobreseyó a ambos.
La Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó ese fallo. El juez Mariano Llorens votó en disidencia. El asunto llegó a la Cámara de Casación que, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, anularon el fallo de la Cámara Federal y determinaron el sobreseimiento de Viola y de Miragaya.
(...) Corizzo, el testigo falso, admitió que antes de declarar ante la Justicia se había reunido con Viola y con un 'fiscal' cuya descripción física se aproxima a la de Miragaya".
También en el diario La Nación, Carlos Pagni en junio de 2023 hablaba del vínculo de Viola con Servini de Cubría, por el que habría llegado a ser apoderado de LLA.
"(...) Con independencia de especulaciones y habladurías, el ecumenismo de Milei es asombroso. Designó apoderado de su partido al controvertido abogado Santiago Viola, hijo de Claudia Balbín, histórica compinche de María Servini de Cubría, la jueza nacional electoral.
Según pudo saber Urgente24, Viola comenzó a trabajar con los Milei porque La Libertad Avanza tenía que presentar los papeles para conformarse como partido nacional, justamente ante la jueza electoral María Servini, que sería algo así como su "madrina".
La pregunta que surge ahora es qué hará Karina Milei, ¿cambiará de abogado? Un problema extra para 'El Jefe'...
