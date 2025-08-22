El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, así que se imaginarán que el sorteo del mismo está más cerca aún. Este viernes Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de FIFA, Gianni Infantino, y ambos anunciaron la fecha y la sede del sorteo del torneo que reúne a las mejores selecciones del mundo. Finalmente, no será en Las Vegas como se lo había anunciado antes.
NO SERÁ EN LAS VEGAS
Sorteo Mundial 2026: Confirman fecha y cambian la sede
Gianni Infantino y Donald Trump anunciaron este viernes (22/8) la fecha y sede del sorteo del Mundial 2026. Hubo cambio de sede.
Fecha y sede del sorteo de Mundial 2026
Estados Unidos recibirá el Mundial de fútbol masculino por segunda vez en su historia, anteriormente lo hizo en 1994 y el sorteo había sido en diciembre de 1993 en la ciudad de Las Vegas. La sede para el sorteo del Mundial 2026 iba a ser la misma, pero FIFA cambió (¿por pedido de Trump?) y ahora será en otra ciudad.
El sorteo del Mundial 2026 que tendrá como sede a Estados Unidos, Canadá y México será el viernes 5 de diciembre (horario a confirmar) en el Kennedy Center de la ciudad de Washington DC, la capital del país del norte.
Esta vez el sorteo tendrá una particularidad, serán 48 los equipos que participen por primera vez y 12 los grupos que se sortearán. Teniendo en cuenta que los organizadores son 3 seguramente serán ubicados en los grupos “A”, “B”, y “C”, mientras que Argentina iría en el “D” como campeón del mundo. Habitualmente el organizador ocupa el “A” y el campeón del mundo el “B”, pero en este caso son 3 los organizadores.
Hasta el momento son 13 los clasificados con 2 debutantes, Jordania y Uzbekistán, el resto de los que sacaron boleto son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, México y Nueva Zelanda.
En la presentación del sorteo ambos presidentes hablaron, el de Estados Unidos y el de FIFA. Donald Trump arrancó diciendo: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”.
Mientras que Gianni Infantino completó diciendo: “Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”. Confirmando un poco lo que dijo el presidente de Estados Unidos.
Ahora solo resta esperar que se definan los clasificados, los cuales terminarán de completarse con los repechajes de noviembre. Así que con solo 13 seleccionados clasificados estamos seguros que los próximos meses serán muy intensos de fútbol de selecciones.
