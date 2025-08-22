Sorteo Mundial 2026: Confirman fecha y cambian la sede

En la presentación del sorteo ambos presidentes hablaron, el de Estados Unidos y el de FIFA. Donald Trump arrancó diciendo: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”.

Mientras que Gianni Infantino completó diciendo: “Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”. Confirmando un poco lo que dijo el presidente de Estados Unidos.

Ahora solo resta esperar que se definan los clasificados, los cuales terminarán de completarse con los repechajes de noviembre. Así que con solo 13 seleccionados clasificados estamos seguros que los próximos meses serán muy intensos de fútbol de selecciones.

