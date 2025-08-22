Tiembla River Plate: Dicen que FC Barcelona viene por su joya más preciada

No formó parte de la "oleada" de renovaciones de contrato y cláusulas de 100 millones de euros, lo que da a entender que no estaría 100% blindado, en caso de que algún equipo europeo lo pretenda.

image

En el último tiempo, se mencionó que Chelsea de Inglaterra tiene un interés por el pibe representado por Caniggia, pero eso no terminó avanzando.

Subiabre, fue utilizado por Marcelo Gallardo en el partido de ayer 21 de agosto ante Libertad de Paraguay, algo que no sucedía desde la primera fecha del Torneo Clausura ante Platense.

Mientras tanto, Franco Mastantuono

Parece que Franco Mastantuono no fue al Real Madrid para no quedarse sin minutos con la camiseta merengue.

Xabi Alonso, entrenador del Madrid, ya le dio rodaje en el primer partido oficial de la temporada. El ex River ingresó en el minuto 68 ante Osasuna y se mostró en buena forma.

Obviamente necesitará un tiempo de adaptación, pero todo indica que el ex técnico del Bayer Leverkusen le otorgará un buen puñado de minutos a lo largo de la temporada.

Tras el encuentro, el entrenador declaró: “A Mastantuono no le pesó la camiseta ni pisar el Bernabéu”, y luego completó: “Ha tenido una actuación correcta”.

image

El próximo compromiso del Madrid será el domingo 24 de agosto, cuando visite a Real Oviedo. Según Diario AS, el entrenador evalúa que sea titular.

Por su parte, Ian Subiabre aún no tuvo la oportunidad de demostrar lo que sí mostró Mastantuono en el fútbol argentino. Será interesante seguir su evolución y, en caso de que Marcelo Gallardo le dé minutos, ver si puede seguir los pasos del crack que supo lucir la camiseta número 30 del Millonario.

