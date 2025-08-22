En River todo es alegría ya que el Millonario pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras vencer a Libertad (a pesar de su mal rendimiento). Por otro lado, en las últimas horas surgió un rumor, que, al igual que Franco Mastantuono, otro joven podría ir a la Liga de España (FC Barcelona).
¿OTRO MASTANTUONO?
Tiembla River Plate: Dicen que FC Barcelona viene por su joya más preciada
Así como Franco Mastantuono fue a Real Madrid, dicen que FC Barcelona está interesado en otro de los grandes proyectos de River.
El pibe con 18 años recién cumplidos, ya hizo su debut oficial en la Casablanca y todo hace indicar que Xabi Alonso le dará un lugar importante.
Pibe de River y FC Barcelona
Minutos antes de que comience el partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores entre River y Libertad, el periodista Sebastián Srur tuiteó lo siguiente:
"Mañana amplio: el Barcelona está interesado en Ian Subiabre. Ya hubo reunión Caniggia (su representante) con Laporta.". Es decir, al parecer el club español tiene un interés en el juvenil.
El juvenil, categoría 2007, tiene 18 años y tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que le permitiría quedar libre y salir del Millonario.
No formó parte de la "oleada" de renovaciones de contrato y cláusulas de 100 millones de euros, lo que da a entender que no estaría 100% blindado, en caso de que algún equipo europeo lo pretenda.
En el último tiempo, se mencionó que Chelsea de Inglaterra tiene un interés por el pibe representado por Caniggia, pero eso no terminó avanzando.
Subiabre, fue utilizado por Marcelo Gallardo en el partido de ayer 21 de agosto ante Libertad de Paraguay, algo que no sucedía desde la primera fecha del Torneo Clausura ante Platense.
Mientras tanto, Franco Mastantuono
Parece que Franco Mastantuono no fue al Real Madrid para no quedarse sin minutos con la camiseta merengue.
Xabi Alonso, entrenador del Madrid, ya le dio rodaje en el primer partido oficial de la temporada. El ex River ingresó en el minuto 68 ante Osasuna y se mostró en buena forma.
Obviamente necesitará un tiempo de adaptación, pero todo indica que el ex técnico del Bayer Leverkusen le otorgará un buen puñado de minutos a lo largo de la temporada.
Tras el encuentro, el entrenador declaró: “A Mastantuono no le pesó la camiseta ni pisar el Bernabéu”, y luego completó: “Ha tenido una actuación correcta”.
El próximo compromiso del Madrid será el domingo 24 de agosto, cuando visite a Real Oviedo. Según Diario AS, el entrenador evalúa que sea titular.
Por su parte, Ian Subiabre aún no tuvo la oportunidad de demostrar lo que sí mostró Mastantuono en el fútbol argentino. Será interesante seguir su evolución y, en caso de que Marcelo Gallardo le dé minutos, ver si puede seguir los pasos del crack que supo lucir la camiseta número 30 del Millonario.
