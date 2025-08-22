Los motivos por los que la 'leve suba' en el consumo en los súper muestra también un importante retroceso

El consumo arrojó este junio dos datos: por un lado, según informó el Indec de esta semana, en el balance interanual, los supermercados lograron sostener un crecimiento de 0,8% frente a junio de 2024 y acumulan un alza de 4% en el primer semestre del año. En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,2% respecto al mes anterior.
Pero pese a las subas, según destaca el último informe de la consultora 'Politikon Chaco', este indicador aún presenta importantes retrocesos respecto a período previos:
- Primero porque viendo la comparación interanual, si bien junio 2025 marcó alza contra ese mes del 2024, sigue por debajo de todos los meses de junio entre 2017 y 2023.
- Segundo porque al observar la serie desestacionalizada, las ventas se mantienen -6,4% por debajo de noviembre 2023, mes previo al inicio del actual gobierno nacional.
A la vez, menciona que hay "una importante disparidad entre los desempeños por rubros que evidencian una relativa debilidad en el crecimiento de las ventas": los rubros que tuvieron caídas (Lácteos, Bebidas y otros) explican el 67% de la facturación total pero, además, se trata de productos de fuerte presencia de bienes esenciales para el consumo básico de un hogar, mientras que los rubros con alzas (Indumentaria, Carnes, Electrónicos y otros) son, en su mayoría, de bienes no esenciales.
En esta línea, si se compara las ventas por rubros no contra junio de 2024 sino contra ese mes de 2023, la mayoría de los mismos aún presentan bajas.
También en junio, el desempeño entre las jurisdicciones subnacionales fueron mixtos con trece distritos presentando alzas (entre ellos, Río Negro y Neuquén) y otras doce con caídas (Mendoza y Misiones).
En tanto, en términos acumulados, el informe sostiene que el primer semestre 2025 cerró con un saldo positivo para el total nacional en 4,0%, pero no logra superar los niveles de este mismo período del 2023 (-8,1%).
Y una similar situación ocurre en la mayoría de las provincias argentinas: son 19 distritos que cierran el período acumulado al alza, con fuertes diferentes en las puntas (en un extremo Tierra del Fuego con 13,1% y en el otro Misiones con 0,7%); una provincia cerró sin variación (San Juan) y entre las 5 provincias con bajas acumuladas, la más fuerte se observa en Entre Ríos (-6,9%).
Consumo: Retroceso de mayoristas
El otro dato de junio, del cuál no hace falta mayores explicaciones para entender por qué marca un retroceso, es el que, según el Indec, arroja para los mayoristas un retroceso de 8,4% en la comparación con el mismo mes del año pasado y una baja de 6,5% en el semestre.
En junio, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída del 1,8% respecto al mes anterior.
